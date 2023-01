Unibet: een odd van 3.95 voor winst van Juventus in topper tegen Napoli!

Vrijdag, 13 januari 2023 om 07:00 • Rian Rosendaal

Een absolute topper deze vrijdagavond in de Serie A: koploper Napoli ontvangt nummer twee Juventus. De bezoekers uit Turijn zijn bezig aan een heuse opmars in competitieverband, al is de achterstand op de lijstaanvoerder uit Napels nog steeds zeven punten. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de Italiaanse kraker in het Stadio Diego Armando Maradona.

Voor Napoli was de start van 2023 niet bepaald geweldig te noemen. Trainer Luciano Spalletti zag zijn elftal namelijk met 1-0 verliezen van Internazionale. De teleurstelling bleef echter niet lang hangen, want enkele dagen later werd met 0-2 gewonnen van Sampdoria. Hierdoor ligt Napoli nog steeds op koers voor de eerste landstitel sinds 1990. Een overwinning op achtervolger Juventus zou de Scudetto weer een stuk dichterbij brengen.

Juventus is aan een ijzersterke reeks bezig in de Serie A, want de laatste acht wedstrijden werden winnend afgesloten. Het resultaat is een tweede plaats en een Napoli dat toch achterom blijft kijken ondanks de riante voorsprong. Met een overwinning op Napoli wordt de titelstrijd in de Serie weer echt spannend. Juve won de landstitel negen keer op rij, maar wacht inmiddels sinds 2020 op het kampioenschap in de Serie A.

Bij Napoli hangt in aanvallend opzicht veel af van Victor Osimhen. De fysiek sterke spits is voorlopig topscorer in de Serie A met tien doelpunten. Juventus heeft in de persoon van Dusan Vlahovic de topschutter met zes treffers. De Servische aanvaller is echter geblesseerd en ontbreekt helaas voor Juventus ook tegen Napoli. Arek Milik of Moise Kean moet nu zorgen voor doelpunten in de titelkraker, die vrijdagavond om 20.45 uur begint.

