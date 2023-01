Vlak voor North London Derby is toptransfer van 70 miljoen euro zeer reëel

Vrijdag, 13 januari 2023 om 00:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:14

Arsenal heeft in aanloop naar de North London Derby tegen Tottenham Hotspur uitstekende papieren voor het inlijven van Mykhaylo Mudryk, zo meldt Fabrizio Romano. The Gunners verhogen het bod op de 22-jarige linksbuiten tot bijna zeventig miljoen euro (exclusief bonussen) en komen daarmee aardig in de buurt van de wensen van Shakhtar Donetsk. Een overgang is nu zeer reëel, weet Romano.

Het is inmiddels tweeënhalve week geleden dat Arsenal de jacht op Mudryk opende met een eerste bod. Dat lag beduidend lager dan de huidige aanbieding: aanvankelijk boden de Londenaren een vaste som van veertig miljoen euro, waar twintig miljoen euro aan bonussen bovenop kon komen. Shakhtar gaf direct te kennen dat het bod ver onder de vraagprijs lag. De Oekraïense topclub hield lange tijd vol dat Mudryk meer waard is dan Antony, waarvoor Manchester United honderd miljoen euro overmaakte aan Ajax.

Inmiddels zijn beide partijen nader tot elkaar gekomen. Volgens Romano is Shakhtar zo goed als akkoord met de vaste som van zeventig miljoen euro die Arsenal biedt. De onderhandelingen gaan momenteel verder over het variabele pakket dat daaraan toegevoegd zal worden. Het zijn de laatste plooien die gladgestreken moeten worden, omdat Arsenal op hoofdlijnen al rond is met Mudryk zelf. "Geen problemen op het gebied van persoonlijke voorwaarden, Mudryk wil de transfer", beschrijft Romano.

Mudryk bevestigde zijn status als toptalent dit seizoen in de groepsfase van de Champions League, waarin hij tot drie goals en twee assists kwam in zes optredens. In de Oekraïense competitie scoorde Mudryk deze voetbaljaargang al zeven keer in twaalf optredens en bereidde hij nog eens zes treffers voor. Zijn contract bij Shakhtar loopt door tot medio 2026. Bij Arsenal zal de achtvoudig Oekraïens international in eerste instantie de concurrentie aangaan met Gabriel Martinelli, die onder Mikel Arteta is uitgegroeid tot de onbetwiste nummer één als linksvoor. Zondag gaat de koploper van de Premier League op bezoek bij aartsrivaal Tottenham, die op een straatlengte afstand vijfde staat.