Voormalig PSV'er Carlos Vinícius bezorgt Chelsea en Potter nieuwe dreun

Donderdag, 12 januari 2023 om 22:59 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:14

Chelsea heeft donderdagavond in de Premier League opnieuw een nederlaag geleden. Op bezoek bij Fulham verloor de teleurstellende nummer tien van de Premier League met 2-1. Willian opende de score, waarna Kalidou Koulibaly voor de gelijkmaker tekende. Door een doelpunt van voormalig PSV’er Carlos Vinícius trok Fulham alsnog aan het langste eind. João Félix, die zijn debuut voor Chelsea maakte, kreeg na een klein uur spelen een rode kaart.

De bezoekers worden dit seizoen geplaagd door blessures. Onder meer Edouard Mendy, Christian Pulisic en Raheem Sterling moesten het duel met Fulham daarom aan zich voorbij laten gaan. Mede daardoor ontstond er plek in de basiself voor de van Atlético Madrid gehuurde Félix. Hakim Ziyech, die de afgelopen twee wedstrijden in de basis stond, moest genoegen nemen met een plek op de bank. Aan de kant van Fulham begon Kenny Tete als rechtsback.

Willian zet Fulham op voorsprong! ?? De Braziliaan kwam liefst 7(!) seizoenen uit voor Chelsea, maar zet zijn oud-werkgever nu op achterstand! https://t.co/d7a8ohX3pq#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/jgCtKiywiR — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 12, 2023

Nadat Lewis Hall al vroeg in de wedstrijd na had gelaten om Chelsea op voorsprong te zetten door de bal recht op doelman Bernd Leno af te schieten, kreeg Fulham meerdere kansen. Vinícius schoot nog naast, Bobby Decordova-Reid raakte de lat, maar via Willian was het na 25 minuten wel raak. De voormalig speler van Chelsea draaide naar binnen en trof via Trevoh Chalobah doel: 1-0. In de fase daarna was het Chelsea dat meerdere mogelijkheden kreeg om te scoren, maar pogingen van Félix en Hall werden allemaal gestopt door Leno.

Vroeg in de tweede helft was het wel raak voor the Blues. Een vrije trap van Mason Mount eindigde op de paal, maar in de rebound schoot Koulibaly raak. De vreugde bij Chelsea duurde echter niet lang, want tien minuten later moest de ploeg met tien man verder. Félix nam de bal niet goed aan en Tete nam het leder over, waarna de Portugees een keiharde tackle maakte: rode kaart. Fulham rook bloed en kwam in de 73ste minuut opnieuw op voorsprong, toen Vinícius een voorzet van Andreas Pereira wist binnen te koppen. Daarna was Chelsea niet meer bij machte om opnieuw een gelijkmaker te forceren, waardoor het slechts één van de laatste acht officiële duels wist te winnen.

Rode kaart voor João Félix bij zijn debuut! ?? Félix gaat hard door op Kenny Tete en kent een horrordebuut voor Chelsea. https://t.co/d7a8ohX3pq#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/eBt8j9TOyg — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 12, 2023