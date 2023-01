Feyenoord herstelt zich ruim van wereldgoal maar vreest nieuwe blessure

Donderdag, 12 januari 2023 om 22:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:03

Feyenoord heeft zich donderdagavond uitstekend herpakt van een vroege tegenvaller in de TOTO KNVB Beker. De Rotterdammers kregen tegen PEC Zwolle een vroege wereldgoal tegen van Haris Medunjanin, maar speelde de bezoekers uit de Keuken Kampioen Divisie daarna behoorlijk van het eigen veld. Via een treffer van Mats Wieffer en twee van Danilo werd het verdiend 3-1. Feyenoord zit bij de laatste zestien in de beker. Grote tegenvaller was het uitvallen van Dávid Hancko, die last van de schouder leek te hebben.

Quilindschy Hartman, Wieffer en Alireza Jahanbakhsh konden donderdagavond rekenen op een basisplaats bij Feyenoord. Voor Wieffer, die speelt als controleur, betekende het zijn officiële basisdebuut voor de Rotterdamse club. Lutsharel Geertruida zakte een linie en werd centrumverdediger naast Dávid Hancko, terwijl Danilo in de spits de voorkeur behield boven Santiago Giménez.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij PEC was er een sporadische basisplaats voor Haris Medunjanin, die direct van zich deed spreken in De Kuip. De voormalig AZ'er kreeg de bal in de derde minuut ietwat gelukkig voor de voeten en ramde die van grote afstand schitterend in de verre kruising: 1-0. Het motiveerde Feyenoord om een furieuze jacht op een comeback in te zetten. De Rotterdammers hadden aanvankelijk de nodige pech in de afronding, bijvoorbeeld toen Jahanbakhsh de bal links van het doel niet binnen kreeg geschoten. De rebound was van heel dichtbij niet aan Danilo besteed.

De druk op het doel van PEC werd alsmaar groter en na 28 minuten werd het verzet van de bezoekers gebroken. Eerst grabbelde doelman Mike Hauptmeijer op een hoekschop, waarna Mats Wieffer van dichtbij de gelijkmaker kon intikken. Vijf minuten later probeerde Wieffer het met het hoofd, opnieuw uit een corner. De inzet van de basisdebutant ketste af op het lichaam van Danilo, die zonder het te weten van dichtbij scoorde: 2-1.

De Braziliaan had wél weet van de beslissende treffer, die hij na 55 minuten maakte. Danilo profiteerde van voorbereidend werk van Jahanbakhsh, die weliswaar werd afgestopt, waarna eerstgenoemde de bal van acht meter simpel kon binnenschieten: 3-1. Vlak daarvoor had Jahanbakhsh de bal tot zijn eigen ongeloof tot driemaal toe niet in het doel weten werken. Bij die laatste misser gaf de Iraniër zelfs een compliment aan Hauptmeijer voor diens redding.