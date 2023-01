Ter Stegen creëert nieuwe editie van el Clásico met weergaloos optreden

Barcelona speelt zondag om 20:00 uur de finale van de Supercopa tegen Real Madrid. De Catalanen volgden het voorbeeld van de aartsrivaal door de halve finale in Saudi-Arabië in de penaltyserie te winnen. Barça slaagde er tegen Real Betis ondanks treffers van Robert Lewandowski en Ansu Fati niet om de Andalusiërs eerder al af te schudden (2-2 eindstand). In de strafschoppenserie won Barcelona dankzij twee reddingen van Marc-André ter Stegen en door zelf vier keer te scoren (2-4 na strafschoppen). De Duitser was ook in reguliere speeltijd al de uitblinker aan Barça-zijde met meerdere fenomenale reflexen.

Robert Lewandowski was na drie wedstrijden schorsing weer beschikbaar. De Pool keerde direct terug in de spitspositie bij Barça, dat aantrad in een zo sterk mogelijke formatie. Frenkie de Jong bleef staan op het middenveld, terwijl Pedri terugschoof naar die linie vanuit de aanval, waar de jongeling tegen Atlético Madrid (0-1 winst) stond. Sergio Busquets werd kind van de rekening en moest het doen met een invalbeurt. Bij Real Betis was er een basisplaats voor de 39-jarige Claudio Bravo, die twee jaar bij Barça onder de lat stond.

In de eerste helft kregen de toeschouwers in het King Fahd International Stadium in Saudi-Arabië voldoende spektakel voorgeschoteld. Barcelona ging daarin het meest efficiënt om met de kansen. Pedri tikte binnen na een heerlijke gechipte voorzet van Raphinha, maar laatstgenoemde bleek enkele centimeters buitenspel te hebben gestaan bij het ontvangen van de bal: geen geldige treffer. Die werd vijf minuten voor rust alsnog op het scorebord gezet door Lewandowski. De spits kreeg een uitstekende breedtebal van Ousmane Dembélé en schoot aanvankelijk op het blok van Luiz Felipe. De rebound viel eveneens voor de voeten van Lewandowski, die de bal precies in de hoek wist te plaatsen: 1-0.

Barcelona werd in de eerste helft op de been gehouden door Ter Stegen, die zich onderscheidde met snelle reflexen. Zo had de Duitser een antwoord op een kopbal van heel dichtbij van Germán Pezzella uit een hoekschop. Ter Stegen tikte vervolgens vlak voor rust ook nog een hard schot van Luiz Henrique indrukwekkend uit de onderhoek. Direct na rust deed Barcelona voor het eerst weer van zich spreken. Lewandowski had een lage voorzet van Jordi Alba moeten afmaken, maar gleed de bal naast.

Barça besloot vervolgens achterover te gaan leunen in een poging de minimale voorsprong over de streep te trekken. Dat bleek geen succesvolle strategie, want Betis slaagde er na 77 minuten in om door opgeworpen muur te breken. Luiz Henrique besloot na kappen en draaien in het strafschopgebied tot een balletje breed op Fekir, die de bal hard in de korte hoek jaste: 1-1. Lewandowski leek Barça slechts enkele minuten later alweer op voorsprong te zetten, maar opnieuw werd een doelpunt van de Catalanen afgekeurd wegens buitenspel.

Fati had in de slotfase van de reguliere speeltijd twee keer pech, maar driemeel bleeks scheepsrecht: in de derde minuut van de verlenging schoot de jonge linksbuiten prachtig raak uit een volley van achttien meter: 1-2. Snel daarna knokte Betis zich opnieuw terug. Loren Moron kreeg de bal dicht voor het doel vol op zich geschoten en werkte die ondanks druk van Ronald Araújo met een hakje schitterend binnen: 2-2. Voormalig PSV'er Andrés Guardado viel in minuut 86 in en pakte opvallend genoeg in minuut 112 en 119 een gele kaart: rood dus.

Een hakje van Fati kon Bravo niet verrassen, waardoor penalty's uitkomst moesten bieden. Barça bleef daarin foutloos met vier rake pogingen, afkomstig van Lewandowski, Franck Kessié, Fati en Pedri. Bij Betis scoorden Willian José en Moron, maar ging het vervolgens mis bij Juanmi en William Carvalho. Die laatste twee werden gepakt door Ter Stegen, die vervolgens aan alle kanten bejubeld werd door zijn ploeggenoten.