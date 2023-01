João Félix zet horrortackle in op Tete: eerste Chelsea-debutant die rood pakt

Donderdag, 12 januari 2023 om 22:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:18

João Félix heeft een bedenkelijke primeur op zijn naam geschreven bij Chelsea. De Portugese aanvaller, gehuurd van Atlético Madrid, werd donderdagavond bij zijn debuut tegen Fulham in de 57ste minuut met direct rood van het veld gestuurd. Félix liet een hoog balletje van de voet springen en vloog met een roekeloze tackle in op zijn tegenstander Kenny Tete. Scheidsrechter David Coote leek even te overleggen met de VAR en toonde vervolgens rood aan Félix. Tete kwam met de schrik vrij en vervolgde de wedstrijd.