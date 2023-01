FC Utrecht komt dankzij Van de Streek op gang en voegt zich bij laatste zestien

Donderdag, 12 januari 2023 om 21:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:08

FC Utrecht heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het TOTO KNVB Bekertoernooi. De Domstedelingen, die met nagenoeg de sterkste elf begonnen, hadden geen moeite met Blauw Geel '38 en wonnen met 1-3. Sander van de Streek opende de score al na twee minuten, waarna Jens Toornstra en Anastasios Douvikas het duel nog voor rust in het slot gooiden. Na de onderbreking deed Ben van de Nieuwenhof nog wat terug namens de derdeklasser.

In de tweede minuut zat FC Utrecht al op rozen, toen Van de Streek vlak voor het doel binnen wist te werken: 0-1. De middenvelder was ook in verdedigend opzicht van belang, door de bal na een hachelijk moment voor het Utrechtse doel weg te werken. Van de Streek liet zich vervolgens aanvallend weer gelden met een fraai afstandsschot, dat uiteenspatte op de lat. Van den Nieuwenhof was namens de thuisploeg gevaarlijk, maar zijn inzet kon door doelman Vasilios Barkas in twee instanties worden gekeerd. Na ruim een half uur spelen stond Toornstra op. De routinier, die zondag nog scoorde tegen Feyenoord (1-1), krulde een vrije trap in de verre hoek achter doelman Jordy Zielschot: 0-2.

Daarmee was het laatste doelpunt in de eerste helft nog niet gescoord. Douvikas besloot vanaf een meter of twintig uit te halen en zag zijn inzet in de hoek belanden. Aan het begin van het tweede bedrijf besloot trainer Michael Silberbauer te wisselen en bracht hij Amin Younes en Luuk Brouwers, wat ten koste ging van respectievelijk Taylor Booth en Toornstra. Utrecht kreeg de kansen om de marge verder te vergroten, maar Douvikas (tweemaal) en Can Bozdogan slaagden er niet in het net te vinden. Zij zagen wel hoe Blauw Geel '38 ruim twintig minuten voor tijd wat terugdeed via Van den Nieuwenhof. De flankaanvaller ontsnapte aan de verdediging en zag zijn schot in de verre hoek belanden: 1-3. Verder dan dat zou de ploeg uit Veghel echter niet meer komen.

SV Urk - Katwijk 0-3

Net als FC Utrecht heeft ook Katwijk de achtste finales van het TOTO KNVB Bekertoernooi gehaald. De ploeg van trainer Anthony Correia kwam al snel op rozen dankzij Tim Freriks, die scoorde op aangeven van Ahmed El Azzouti. Na rust bereidde Kay Blokland de 0-2 van Killian van Mil voor. De linksbuiten zag hoe Alljereau Mercera er vlak voor tijd 0-3 van maakte. De invaller scoorde op aangeven van doelman (!) Jean-Paul van Leeuwen. Wie de volgende tegenstander wordt voor de regerend kampioen van de Tweede Divisie, zal zaterdagavond bekend worden.