Medunjanin verrast Bijlow met fenomenale knal; Feyenoord repareert schade

Donderdag, 12 januari 2023 om 21:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:40

Feyenoord keek donderdagavond in De Kuip al enkele minuten na het startsignaal tegen een achterstand aan. PEC Zwolle nam via een fenomenale goal van Haris Medunjanin direct de leiding in de zestiende finalewedstrijd van de TOTO KNVB Beker. De 37-jarige middenvelder, die eigenlijk weinig aan spelen toekomt, kreeg de bal toevalligerwijs voor zijn favoriete linker en knalde die van grote afstand weergaloos in de verre kruising: 1-0.

Feyenoord ging in volle jacht op de gelijkmaker en ontwikkelde gigantische druk op het doel van PEC Zwolle. De bezoekers hielden de gelederen wonderwel 28 minuten lang gesloten, maar moesten daarna kort achter elkaar buigen bij twee hoekschoppen. Eerst grabbelde doelman Mike Hauptmeijer, waarna Mats Wieffer van dichtbij de gelijkmaker kon intikken. Vijf minuten later probeerde Wieffer het met het hoofd. De inzet van de basisdebutant ketste af op het lichaam van Danilo, die zonder het te weten van dichtbij scoorde: 2-1.