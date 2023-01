Go Ahead boekt zege in Overijsselse derby en plaatst zich voor achtste finale

Donderdag, 12 januari 2023 om 20:42 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:13

Go Ahead Eagles heeft zich geplaatst voor de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. De ploeg uit Deventer won op bezoek bij Heracles Almelo met 0-1, door een doelpunt van Isac Lidberg aan het begin van de tweede helft. Heracles was daarna via Samuel Armenteros, Antonio Satriano en Sven Sonnenberg nog dicht bij de gelijkmaker, maar scoren deed het niet.

Aan de kant van Heracles, dat vorige week vrijdag tegen Jong AZ diep in blessuretijd de periodetitel misliep in de Keuken Kampioen Divisie (1-1), stonden er donderdagavond liefst zes andere namen in de basis ten opzichte van het duel met Jong AZ. Ook bij Go Ahead vielen er wijzigingen te noteren in vergelijking met de met 0-2 gewonnen Eredivisie-wedstrijd tegen Fortuna Sittard afgelopen weekend: de geblesseerde Bas Kuipers werd vervangen door José Fontán, terwijl Jamal Amofa en Rashaan Fernandes op de plekken van respectievelijk Gerrit Nauber en Oliver Edvardsen speelden.

?? Go Ahead bekert door! Maar was het een doelpunt voor Heracles of niet? ??#hergae — ESPN NL (@ESPNnl) January 12, 2023

In de matige eerste helft kwam het meeste gevaar van Lidberg. Na twaalf minuten spelen kwam Heracles goed weg toen de Zweed over schoot en een kwartier later ging een poging van de aanvaller maar net naast. Ook zijn teamgenoot Bobby Adekanye zag zijn schot het doel missen, terwijl Heracles het gevaarlijkst was in de elfde minuut: Mateo Les gaf een lange pass op Armenteros, waarna de thuisploeg de bal tot drie keer toe niet in het doel kreeg.

Wat Lidberg in de eerste helft maar niet lukte, gebeurde vroeg in de tweede helft wel: hij scoorde. De spits ontving de bal van Tesfaldet Tekie, kreeg tijd en ruimte en opende de score. Ruim tien minuten later leek Heracles op gelijke hoogte te komen toen Armenteros een hoekschop richting doel kopte, maar volgens scheidsrechter Jannick van der Laan was de bal niet volledig over de doellijn.

Ook later in de tweede helft kreeg Heracles de nodige kansen op de 1-1. Zo kopte de vrijstaande debutant Satriano de bal een kwartier voor tijd naast en zag Sonnenberg zijn kopbal net over gaan. Aan de andere kant van het veld was Sylla Sow ondertussen dicht bij de beslissing, maar oog in oog met doelman Robin Jalving schoot hij naast. Ook daarna werd er niet meer gescoord, waardoor Go Ahead zich verzekerde van een plekje bij de laatste zestien van het bekertoernooi.