Messi en Benzema schudden alvast grote naam af voor Men's Best FIFA Award

Donderdag, 12 januari 2023 om 20:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:20

Sarina Wiegman en Vivianne Miedema zijn genomineerd voor de 'Best FIFA Football Awards 2022', zo maakt de wereldvoetbalbond bekend. Wiegman is genomineerd in de categorie voor beste vrouwencoach, terwijl Miedema kans maakt op de titel van beste speelster. Grote afwezige bij de mannen is Cristiano Ronaldo, die tot dusver een zeer teleurstellend seizoen kent. Lionel Messi is de topfavoriet om de titel van beste mannelijke speler te winnen, terwijl onder meer Marokko-trainer Walid Regragui kans maakt om uitgeroepen te worden tot beste mannelijke trainer.

Wiegman behoort tot de favorieten om de verkiezing van beste vrouwencoach te winnen. De in Den Haag geboren trainer heeft momenteel de leiding over de Engelse nationale vrouwenploeg en won daarmee de Europese titel in 2022. Naast Wiegman zijn ook Sonia Bompastor (Olympique Lyonnais), Emma Hayes (Chelsea), Bev Priestman (Canada), Pia Sundhage (Brazilië) en Martina Voss-Tecklenburg (Duitsland) genomineerd. In 2017 en 2020 won Wiegman de prestigieuze prijs ook al.

Voor Miedema is haar nominatie voor beste speelster een flinke steun in de rug. De aanvaller van Arsenal scheurde in december haar voorste kruisband, waardoor deelname aan het WK aanstaande zomer bijzonder onwaarschijnlijk is. Miedema kwam voor haar blessure dit seizoen tot zeven treffers en een assist in vijftien wedstrijden. De spits van Oranje kent voor de prijs concurrentie van onder meer Sam Kerr (Australië/Chelsea), Alex Morgan (VS/Orlando Pride/San Diego Wave), Wendie Renard (Frankrijk/Olympique Lyonnais), Keira Walsh (Engeland/Manchester City/FC Barcelona) en Alexia Putellas (Spanje/FC Barcelona). Laatstgenoemde won de eretitel vorig jaar, maar scheurde in juli haar kruisband en miste zo onder andere het EK.

Regragui en Ronaldo

De UEFA maakte tevens bekend wie kans maken op de titel voor beste trainer. Carlo Ancelotti (Real Madrid), Didier Deschamps (Frankrijk), Pep Guardiola (Manchester City), Walid Regragui (Wydad AC/Marokko) en Lionel Scaloni (Argentinië) zijn de genomineerden. De strijd om deze prijs lijkt een stuk competitiever te worden dan die van beste mannelijke speler. Zo won Ancelotti vorig seizoen met Real Madrid de Champions League, schreef Regragui geschiedenis door met Marokko als eerste Afrikaanse land ooit de halve finale van een WK te halen en werd Scaloni wereldkampioen.

Bij de genomineerden voor beste mannelijke speler is Ronaldo de grote afwezige. De Portugese superster kent een bijzonder moeizaam seizoen. In de eerste seizoenshelft kwam hij amper aan de bak bij Manchester United, terwijl hij tijdens de knock-outfase op het WK met Portugal naar de bank werd verdreven. Ronaldo maakt vermoedelijk later in januari zijn debuut voor Al-Nassr, waar hij na het WK naar trok. Lionel Messi is de grote favoriet om de titel voor beste mannelijke speler te winnen. De Argentijn maakte in december zijn droom waar door het WK met zijn land te winnen. Messi was dat toernooi geregeld beslissend en trof liefst zeven keer doel in Qatar, waarvan twee in de finale tegen Frankrijk. Ook Ballon d'Or-winnaar Karim Benzema lijkt na het winnen van LaLiga en de Champions League een belangrijke kandidaat, al miste de Fransman het WK.

Alle genomineerden beste mannelijke speler:

Julián Álvarez (Argentinië/River Plate/Manchester City), Jude Bellingham (Engeland/Borussia Dortmund), Karim Benzema (Frankijk/Real Madrid), Kevin De Bruyne (België/Manchester City), Erling Haaland (Noorwegen/Borussia Dortmund/Manchester City), Achraf Hakimi (Marokko/Paris Saint-Germain), Robert Lewandowski (Polen/Bayern München/FC Barcelona), Sadio Mané (Senegal/Liverpool/Bayern München), Kylian Mbappé (Frankrijk/Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Argentinië/Paris Saint-Germain), Luka Modric (Kroatië/Real Madrid), Neymar (Brazilië/Paris Saint-Germain), Mohamed Salah (Egypte/Liverpool), Vinícius Junior (Brazilië/Real Madrid).