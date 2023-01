UEFA luistert naar kritiek en komt met grote verandering in Conference League

Donderdag, 12 januari 2023 om 19:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:23

De UEFA heeft bekendgemaakt dat de VAR dit seizoen al aan het begin van de knock-outfase van de Conference League zijn intrede doet. Tijdens de wedstrijden in de tussenronde op 16 en 23 februari wordt er al gebruik gemaakt van het hulpmiddel. In de voorrondes en groepsfase van de Conference League werd er nog geen gebruik gemaakt van de VAR.

Vorig seizoen werd de VAR pas vanaf de halve finale van het toernooi ingezet. Eigenlijk zou het technische hulpmiddel pas in de finale in Tirana zijn intrede doen, maar de Europese voetbalbond besloot toen om die al in de halve finale beschikbaar te stellen. De UEFA liet bij dat besluit weten dat er onderzocht zou worden of de VAR in het huidige seizoen in een vroeger stadium zijn intrede zou kunnen doen. De introductie van de VAR in de knock-outfase is een volgende stap die de UEFA neemt in een poging het toernooi serieuzer op de kaart te zetten.

Vorig seizoen kon het Air Albania Stadium in Tirana de grote vraag naar kaarten van de supporters van Feyenoord en AS Roma niet aan en leek de UEFA de populariteit van het toernooi te onderschatten. De Rotterdammers kregen slechts 3.890 plekken toegewezen in het stadion, dat plaats biedt aan 22.500 mensen. Feyenoord-trainer Arne Slot liet vorig seizoen meermaals zijn onvrede blijken vanwege het ontbreken van de VAR. "Misschien heeft de UEFA toch een verkeerde inschatting gemaakt", liet Slot destijds weten aan het Algemeen Dagblad. "Ze zullen er zijn achter gekomen dat er ook in de eindfase van de Conference League gewoon grote clubs zitten met een forse achterban." De Rotterdammers schopten het na een memorabel Europees seizoen tot de finale, waarin AS Roma met 1-0 te sterk bleek.

AZ, de enige overgebleven Nederlandse deelnemer aan de Conference League dit seizoen, komt de komende speelronde niet in actie. Omdat de Alkmaarders Groep E als winnaar afsloten, hoeft de ploeg van trainer Pascal Jansen pas in de achtste finales in actie komen. Wie in die ronde de tegenstander van AZ wordt zal blijken tijdens de loting op 24 februari, de dag na de returnwedstrijden van de tussenronde. De huidige nummer 5 van de Eredivisie heeft zich daarvoor verzekerd van een geplaatste status. De finale van dit seizoen wordt afgewerkt in de Fortuna Arena in Praag, dat plaats biedt aan 20.800 supporters.