Pascal Jansen deed wat Schreuder naliet: ‘Lijkt me heel logisch dat je dat doet’

Donderdag, 12 januari 2023 om 18:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:24

Hobie Verhulst gaat vechten voor zijn plek bij AZ. De Alkmaarders trokken begin deze week Mathew Ryan aan, die voor de basis gehaald is en de huidige eerste keeper zo naar de bank doet verdwijnen. Pascal Janssen lichtte Verhulst daar direct over in – in tegenstelling tot collega-trainer Alfred Schreuder bij Ajax afgelopen week, ten aanzien van Remko Pasveer. "Het is logisch dat je het daar met elkaar over hebt", betoogt Jansen tegenover het Noordhollands Dagblad.

Maandag werd bekend dat Ryan voor anderhalf jaar had getekend in het AFAS Stadion. AZ moest in actie komen op de transfermarkt vanwege een blessure bij Sem Westerveld, het verhuur van Peter Vindahl en de kwakkelende vorm van Verhulst. Laatstgenoemde reageerde volgens Jansen 'als een professional' op het nieuws. "Hobie heeft het goed gedaan, maar we zijn wel van mening dat het nog beter kan. Zelf is Hobie ook zeer kritisch op zijn eigen functioneren en hij weet echt wel waar zijn verbeterpunten liggen. Wat niet wil zeggen dat hij het gelaten accepteert dat hij straks weer tweede keeper is. Zeker niet. Hij gaat niet achterover leunen en genoegen nemen met een reserverol, hij gaat Mathew het vuur aan de schenen leggen. En zo hoort het ook", vindt Jansen.

De oefenmeester lichtte Verhulst direct in over Ryans komst, zo vertelt hij. "Hobie wist dat we op zoek waren naar een keeper, dus hij hield rekening met dit scenario. Als het dan uiteindelijk zover is, is het logisch dat je het daar met elkaar over hebt", aldus Jansen. Bedoeld of onbedoeld legt de keuzeheer hiermee de link met Ajax, waar Pasveer na afloop van het duel met NEC vertelde niks gehoord te hebben van Schreuder over de komst van Géronimo Rulli. De Argentijn werd net als Ryan bij AZ gehaald als eerste keus in Amsterdam.

Domper voor Verhulst

Ondanks de heldere communicatie van Jansen baalt Verhulst als een stekker. "Ja, natuurlijk", vertelt ook hij aan het Noordhollands Dagblad. "Ik heb in de zomer de strijd met Vindahl gewonnen, dus ik ben op eigen kracht eerste keeper geworden. Daar ben ik trots op. Dat is keepers uit de opleiding van AZ niet eerder gelukt. En ik vind dat ik het dit seizoen goed gedaan heb, al heb ik in de laatste weken voor de winterstop wel wat steekjes laten vallen. Dat wil je niet, maar soms gebeurt dat." Toch vindt Verhulst het niet raar dat hij er een concurrent bij krijgt. "Dat lijkt me voor een topclub als AZ heel normaal."

Dit seizoen was pas het eerste dat Verhulst het vertrouwen kreeg bij AZ. De 29-jarige Amsterdammer moest in zijn eerste twee contractjaren voorrang verlenen aan achtereenvolgens Marco Bizot en Peter Vindahl. Laatstgenoemde maakte vorig seizoen dermate veel flaters dat Verhulst zijn plek overnam, en de Deen zelf werd verhuurd aan 1. FC Nürnberg. Verhulst stond woensdagavond nog wel onder de lat in het gewonnen bekerduel tegen Excelsior (1-4).