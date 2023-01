Landskampioen van 2010 keert terug bij FC Twente voor trainersstage

Donderdag, 12 januari 2023 om 17:45

Douglas Franco Teixeira, kortweg Douglas, loopt vanaf deze week mee met de technische staf van de Onder 21 binnen de FC Twente/Heracles Academie, zo melden de clubs via de officiële kanalen. De oud-verdediger speelde tussen 2007 en 2013 voor FC Twente, waar hij zich ontwikkelde tot een gewaardeerde kracht. Tot het einde van het seizoen zal de Braziliaan iedere woensdag en donderdag met trainers Nicky Kuiper en Jouad Boufarra op het veld staan.

“Ik vind het nog steeds enorm leuk om met het vak van voetbal bezig te zijn, ondanks dat ik al anderhalf seizoen zelf niet meer voetbal”, vertelt Douglas. De inmiddels 35-jarige Douglas zegt veel te willen leren over het trainerschap. “Ik wil mij hier rustig kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd de spelers een stap verder helpen. Deze jongens willen binnen een paar jaar profvoetballer zijn en met mijn ervaring probeer ik ze hiervoor klaar te stomen, zodat zij hun droom waar kunnen maken.”

Dominique Scholten, Directeur Academie van FC Twente/Heracles Almelo, zegt verheugd te zijn met de komst van de voormalig mandekker. “We hebben meerdere gesprekken gevoerd met Douglas, waarin hij aangaf dat hij wil kijken of het trainersvak bij hem past. Daarnaast krijgt de Academie er hiermee een zeer ervaren persoon bij met een FC Twente-achtergrond. Dat is altijd goed om binnen een jeugdopleiding te hebben. Door zijn stage krijgen we te maken met een win-winsituatie. Douglas krijgt hier de mogelijkheid om uit te vinden in welke functie het vak bij hem zou passen. Daartegenover kan hij met zijn hoeveelheid ervaring onze spelers gaan helpen.”

Douglas begon zijn spelerscarrière bij Joinville Esporte Clube in eigen land, waarna hij in 2007 bij FC Twente neerstreek. In zijn zes jaar in Enschede beleefde hij vele successen. Zo werd hij met de Tukkers landskampioen in 2010 en werd het landskampioenschap van 2011 pas op de laatste speeldag tegen Ajax verspeeld. Een week daarvoor wist FC Twente wel de KNVB Beker te winnen ten koste van de Amsterdammers. In 2011 en 2012 won FC Twente bovendien de Johan Cruijff Schaal.

De stopper zou uiteindelijk 244 wedstrijden spelen voor de ploeg uit Overijssel, voor welke hij bovendien negentien keer tot scoren kwam en zestien assists afleverde. Douglas ontwikkelde zich sterk en wilde zich laten naturaliseren tot Nederlander, om in aanmerking te komen voor Oranje. Dat zou echter nooit gebeuren. Na zijn tijd in Nederland volgden dienstverbanden bij Dynamo Moskou, Trabzonspor, Sporting Portugal en Würzburger Kickers. Momenteel werkt Douglas zijn wedstrijden af voor tweedeklasser sc Barbaros in Enschede.