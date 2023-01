Preses Villarreal bevestigt transfergeruchten rond Arnaut Danjuma

Donderdag, 12 januari 2023 om 17:07 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:32

Er wordt inderdaad getrokken aan Arnaut Danjuma vanuit de Premier League. Dat bevestigt Roig Negueroles, de president van Villarreal, tegenover AS. Woensdag werd bekend dat Everton de zesvoudig Oranje-international op de korrel heeft om de aanval te versterken. Volgens Negueroles is er echter nog geen formeel bod neergelegd in Castellón.

Bruno Alemany, journalist van Cadena SER, onthulde woensdag dat de eerste gesprekken tussen Everton en Villarreal inmiddels plaats hadden gevonden. The Toffees zouden Danjuma op huurbasis willen overnemen, inclusief optie tot koop. Negueroles bevestigt dat 'de geruchten kloppen', al noemt hij niet in hoeverre precies. "Hoewel we nog geen formeel bod hebben ontvangen, is er interesse. De markt is aan het bewegen en we zien wel hoe het zich ontwikkelt. Ik weet niet wat er gaat gebeuren de komende weken", vertelt de 48-jarige bestuurder aan AS.

Everton kent vooralsnog een belabberd seizoen en is mede daarom naarstig op zoek naar aanvallende impulsen. De ploeg van Frank Lampard behaalde in achttien competitiewedstrijden slechts vijftien punten en ziet zich daarom op de achttiende plek, onder de gevreesde degradatiestreep. Danny Ings geldt als droomkandidaat om de voorhoede te komen versterken, maar Aston Villa wil de Engelsman niet laten gaan. Danjuma is het alternatief.

De geboren Nigeriaan heeft al enige vlieguren gemaakt in de Premier League, daar hij in het seizoen 2019/20 namens Bournemouth tot veertien wedstrijden kwam. Een doelpunt of assist noteren deed Danjuma toen echter niet. Het was in de Championship waar de 25-jarige vleugelflitser een seizoen later furore maakte en een transfer naar Villarreal verdiende. Bij el Submarino Amarillo kwam hij afgelopen jaargang tot zestien treffers en zes assists in 34 duels over alle competities. Dit seizoen gaat het Danjuma een stuk lastiger af: in LaLiga-verband wist hij alleen tegen Osasuna te scoren, alhoewel tweemaal.