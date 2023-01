‘Ik ben toen verkleed als Serdar Gözübüyük naar carnaval geweest!’

Donderdag, 12 januari 2023 om 18:49 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:40

Robert Maaskant bewaart een aantal noemenswaardige herinneringen aan zijn trainerscarrière. Zo belandde de Schiedammer in 2012 als trainer van FC Groningen in een akkefietje met Serdar Gözübüyük, die hem in dat verband een band met daarop het woord 'respect' voorhield. Maaskant verwerkte dat zo op zijn eigen manier. "Ik ben toen als Serdar Gözübüyük naar de carnaval geweest!", vertelt hij aan verslaggever Mounir Boualin.

Tijdens het competitieduel met VVV-Venlo in december 2012 belandde Maaskant in een woordenwisseling met Gözübüyük. De arbiter stak daarop het hele veld over om de toenmalig eindverantwoordelijke van Groningen de voornoemde band voor te houden. Maaskant vindt tien jaar later nog altijd dat hem geen blaam treft.

"Een week daarvoor was er een grensrechter tegen zijn kop geschopt en overleden", blikt de Schiedammer terug. "Dus het was een enorm thema - een terecht thema. Serdar had bij zichzelf voorgenomen dat hij daar een statement over wilde maken. Dat ging eigenlijk ten koste van mij. Ik stond langs de kant en riep écht, écht alleen maar: 'Hé!' Ik heb ook geen scheldwoord gebruikt. Toen kwam hij over zestig meter aanrennen om dat bandje te laten zien."

Maaskant verwerkte het incident op zijn eigen manier. "Ik ben toen als Serdar Gözübüyük naar de carnaval geweest. Volledig mijn haar in de gel gegooid, respectbandje mee en overal voor ieders neus gestaan met dat bandje. Je moet ook een beetje om jezelf te kunnen lachen", vindt hij. Tegenwoordig is alles weer koek en ei tussen Maaskant en Gözübüyük. "Ik ben hartstikke goed met Serdar en ik vind het ook een goede scheidsrechter", sluit Maaskant af.