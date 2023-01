Memphis Depay treedt bij Atlético Madrid officieel in voetsporen van João Félix

Vrijdag, 20 januari 2023 om 14:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:44

Memphis Depay heeft de medische keuring bij Atlético Madrid succesvol doorstaan, zo meldt de club via de officiële kanalen. De spits tekent tot medio 2025 in het Estadio Wanda Metropolitano. Memphis volgt daarmee João Félix op, die het seizoen afmaakt bij Chelsea. Barcelona ontvangt drie miljoen euro voor zijn diensten, een bedrag dat middels bonussen nog kan oplopen. In het Spotify Camp Nou lag de rechtspoot nog vast tot het einde van het seizoen.

De Oranje-international kende tot nu toe een lastig seizoen in Catalonië. Barcelona haalde topspits Robert Lewandowski in de zomer op bij Bayern München, waardoor Memphis het merendeel van de wedstrijden op de bank zat. Tijdens het Nations League-duel tussen Polen en Nederland op 22 september moest de aanvaller vroeg in de tweede helft naar de kant vanwege een bovenbeenblessure, die hem tot de tweede groepsfasewedstrijd van het WK aan de kant hield. Daardoor kwam Memphis dit seizoen niet verder dan 206 minuten in het Barcelona-shirt.

???? Memphis is a new Red & White player! ??? ?? The Dutch international has signed with our club for the remainder of the season and 2 more campaigns. ? https://t.co/W5naM1Pau8 ?? #WelcomeMemphis! pic.twitter.com/CbK3ko1n5x — Atlético de Madrid (@atletienglish) January 20, 2023

Met zijn overstap wordt Memphis de vierde Nederlander in het shirt van Atlético. Jimmy Floyd Hasselbaink, Kiki Musampa en John Heitinga gingen de aanvaller voor. In Madrid zal de Nederlander concurrentie ondervinden van onder meer Antoine Griezmann, Álvaro Morata en Ángel Correa. In de zomer keert Félix contractueel gezien weer terug, al is het niet met zekerheid te zeggen of de Portugees daadwerkelijk bij Atléti blijft spelen.

Na zijn doorbraak bij PSV beproefde Memphis zijn geluk bij Manchester United, waarna hij via Olympique Lyon in de zomer van 2021 transfervrij belandde bij Barcelona. Onder toenmalig trainer Ronald Koeman kon de rechtspoot rekenen op veel speelminuten in Spotify Camp Nou, maar na het vertrek van de Nederlandse oefenmeester en de komst van Xavi veranderde dat perspectief op speeltijd volledig. In totaal speelde Memphis 42 wedstrijden voor Barcelona, waarin hij goed was voor veertien doelpunten en twee assists. De in Moordrecht geboren aanvaller zal zijn jacht op de titel 'topscorer aller tijden van Oranje' dus gaan voortzetten als speler van Atlético.

Wil je Memphis live zien spelen bij Atletico Madrid? Koop je kaarten in deze ticketshop!