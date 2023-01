Jayden Braaf vindt heil in Serie A en voegt zich bij Nederlandse collega

Donderdag, 12 januari 2023 om 16:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:36

Jayden Braaf vervolgt zijn carrière op huurbasis bij Hellas Verona, weet Fabrizio Romano. De twintigjarige aanvaller lag vanwege zijn gedrag op ramkoers bij Borussia Dortmund en mag daarom tijdelijk vertrekken uit het Signal Iduna Park. Braaf speelde tussen februari en juni 2021 ook al eens in de Serie A, voor Udinese. De Amsterdammer voegt zich zo bij Deyovaisio Zeefuik, die eerder deze week ook al naar Hellas trok.

Verschillende Duitse media berichtten dinsdag al dat Braaf het een half jaar na zijn komst te bont had gemaakt bij Dortmund. Hij zou regelmatig de regels aan zijn laars hebben gelapt, meerdere keren te laat zijn gekomen en het teamproces hebben geschaad. Een (al dan niet tijdelijk) vertrek was de enige uitkomst, zo luidde de conclusie. Romano meldde dat zowel Hellas als Braafs oude club Udinese interesse hadden, waarvan eerstgenoemde aan het langste eind trekt. Bij Udinese kwam de aanvaller in het seizoen 2020/21 tot vier Serie A-wedstrijden, toen hij nog onder contract stond bij Manchester City.

Daar heerste er ook al onvrede over Braafs gedrag buiten het veld, hetgeen een rode draad vormt in zijn carrière. Ook bij PSV kampte de jongeling al met disciplinaire problemen. Braafs prestaties binnen de krijtlijnen helpen bovendien niet mee. De aanvaller werkt zijn wedstrijden uitsluitend af in de Onder 23 van Dortmund en in de zeven stuks tot nu toe produceerde hij nog geen enkele goal of assist. Ook wordt Braaf egoïsme verweten wanneer hij speeltijd krijgt.

Hellas is echter bereid het enfant terrible een kans te geven en legt hem tot het eind van dit seizoen vast. De huidige nummer achttien van de Serie A kan aanvallende impulsen goed gebruiken in de strijd om lijfsbehoud. Ook in defensief opzicht versterkten i Gialloblu zich deze week al met een Nederlander. Zeefuik komt – eveneens op huurbasis – over van Hertha BSC en wordt net als Braaf vrijdag medisch gekeurd.