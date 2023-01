Franse voetbalbond komt voor vacature uit bij veelbesproken Michel Platini

Donderdag, 12 januari 2023 om 16:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:38

Michel Platini is in beeld om de nieuwe voorzitter van de Franse voetbalbond (FFF) te worden, zo melden meerdere media uit dat land. De oud-topvoetballer zou een van de kandidaten zijn om Noël Le Graët op te volgen, die eerder deze week opstapte vanwege zijn uitlatingen over Zinédine Zidane. Volgens RMC Sport heeft de Franse president Emmanuel Macron aan Platini gevraagd of hij open zou staan voor de functie.

Nadat bekend werd dat huidig Frans bondscoach Didier Deschamps tot en met het WK 2026 had bijgetekend, werd Le Graët in het programma Bartoli Time van RMC Sport uitgenodigd om zijn licht te laten schijnen op de situatie. Ook de vraag of Zidane belangstelling had getoond kwam aan bod. "Zidane? Ik zou een telefoontje van hem niet eens opnemen. Om hem wat te vertellen? 'Hallo meneer, zoek maar naar een andere club, het is al rond met Didier", reageerde Le Graët op opvallend agressieve toon. Onder meer Kylian Mbappé, Franck Ribéry en Real Madrid uitten daarop kritiek op Le Graët, die woensdag opstapte bij de FFF.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Platini heeft op 10 februari een ontmoeting met de Franse Minister van Sport, Amélie Oudéa-Castéra. Het oorspronkelijke idee daarachter is dat de drievoudig Ballon d'Or-winnaar de minister informeert over de gewoonten en gebruiken binnen de FFF, schrijft L'Équipe. De gerenommeerde sportkrant weet echter dat het nieuws omtrent Le Graët niet genegeerd kan worden. Met de invloed van Macron en het opstappen van Le Graët zou Platini een serieuze kandidaat voor het voorzitterschap zijn. De oud-speler van onder meer Juventus dacht in 2019 al eens na over die functie binnen de FFF, maar Le Graët werd toen bij gebrek aan een serieuze tegenkandidaat herkozen als voorzitter.

De inmiddels 67-jarige Platini heeft de nodige ervaring als bestuurder. Zo was hij van 2007 tot 2016 president van de UEFA en stelde hij zich in 2015 kandidaat om president van de FIFA te worden. Geruisloos ging zijn tijd als bestuurder echter niet voorbij. Zo werd Platini samen met toenmalig FIFA-president Joseph Blatter in 2015 voor zes jaar geschorst vanwege onder meer een dubieuze transactie: Blatter betaalde namens de wereldvoetbalbond 1,8 miljoen euro aan Platini. De Fransman ontving dit bedrag begin 2011 voor werkzaamheden die hij tussen 1999 en 2002 zou hebben uitgevoerd.

Daarnaast spande het Openbaar Ministerie in Zwitserland een officiële zaak aan tegen de twee. Blatter zou Platini in 1998 hebben gevraagd om zijn adviseur te worden. De Fransman wilde hiervoor ‘zo’n één miljoen euro per jaar’, maar dat kon de FIFA zich volgens Blatter niet veroorloven. "Blatter en Platini hebben de FIFA opgelicht. Ze handelden uit puur egoïstische en financiële motieven”, luidde het pleidooi van de aanklager die twintig maanden celstraf eiste. Van die aantijging werd het tweetal echter vrijgesproken. “Om van een voetballegende te gaan naar duivel viel mij erg zwaar, vooral omdat het op een totaal oneerlijke manier gebeurde", vertelde Platini toen onder meer.