Dortmund wil Moukoko niet transfervrij kwijt en komt met gigantische aanbieding

Donderdag, 12 januari 2023 om 15:10 • Noel Korteweg

Borussia Dortmund gaat deze week in gesprek met Youssoufa Moukoko en diens zaakwaarnemer om het contract van het achttienjarige supertalent te verlengen. Volgens BILD hebben die Borussen een pakket van veertig miljoen euro over om de spits te overtuigen van een langer verblijf.

Dortmund is deze week op trainingskamp in Marbella om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Daar willen sportief directeur Sebastian Kehl en algemeen directeur Hans-Joachim Watzke een einde maken aan de maandenlange soap rond het aflopende contract van Moukoko. Patrick Williams, de zaakwaarnemer van de spits, is sinds enkele dagen in Marbella om in gesprek te gaan met de club.

De nummer zes van de Bundesliga zal snel zaken moeten doen, aangezien het contract van Moukoko eind juni afloopt en hij dan gratis naar een andere club kan vertrekken. Dortmund komt daarom met een gigantische aanbieding. De club wil het contract van Moukoko met vier jaar (plus de optie voor nog één jaar) verlengen tegen een jaarsalaris van zes miljoen euro. Daarnaast kan hij rekenen op een tekenbonus van tien miljoen euro. Williams ontvangt, mits hij en zijn client akkoord gaan met de aanbieding, een commissie van tien procent van het totale salaris van Moukoko, wat neerkomt op 2,4 miljoen euro. De zaakwaarnemer kan bij de contractverlenging ook nog eens op een eenmalige bonus rekenen van vijf miljoen euro.

Of de speler akkoord gaat met dit voorstel wordt afwachten. BILD weet namelijk te melden dat Moukoko bij een Engelse of Spaanse topclub twee tot drie keer zoveel tekengeld kan krijgen. De Duitse krant meldt dat de kans groot is dat de doelpuntenmaker transfervrij gaat vertrekken als er aan het einde van deze week nog geen akkoord is. Dit is daarnaast meteen het laatste aanbod van Dortmund: als Moukoko deze voorwaarden niet accepteert, moet hij vertrekken.