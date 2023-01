Goals & Gossip: Shakira roast Piqué én minnares in nieuwste nummer

Donderdag, 12 januari 2023 om 14:17 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:50

Shakira heeft andermaal op noemenswaardige wijze van zich laten horen. Nadat de Colombiaanse zangeres in haar recente nummers Te Felecito en Monotonia al subtiel verwees naar haar ex-partner Gerard Piqué, is ze in haar nieuwste creatuur een stuk uitgesprokener. Shakira deelt in een nummer met de bekende Argentijnse producer Bizarrap een flinke sneer uit aan Piqué, en ook diens nieuwe geliefde – de veel jongere Clara Chia Marti – moet het ontgelden.

Bizarrap onthulde dinsdagmiddag dat de nieuwste editie van zijn YouTube-serie 'BZRP Music Sessions' een samenwerking met Shakira zou betreffen. Al snel lekte er een fragment uit, waarin de Colombiaanse steken onder water uitdeelde aan vermoedelijk Piqué. Spaanse media veronderstelden dat dit uit de uiteindelijke video zou worden gefilterd, maar donderdag blijkt dat dit niet het geval is.

'Een she wolf als ik is niet voor broekies of mannen zoals jij' en 'Ik ben boven jouw niveau', zingt Shakira onder meer in de sessie. Later in het nummer wendt de 45-jarige zich tot Piqués nieuwe, veel jongere minnares, met wie hij in augustus gefotografeerd werd op een festival. "Ik ben twee 22-jarigen waard. Je hebt een Ferrari ingeruild voor een Twingo, je hebt je Rolex ingeruild voor een Casio", klinkt het. Marti is momenteel overigens 23 jaar oud.

Piqué zelf leek dinsdag al op de hoogte van de vermoedelijke sneren richting zijn persoon. De oud-verdediger reageerde op Twitter met een reeks emoji's gerelateerd aan het circus, zonder verder bijschrift. Piqué en Shakira maakten hun relatiebreuk in juni bekend en zijn sindsdien verwikkeld in een behoorlijke strijd om de voogdij over hun twee zoons. Volgens journalist Laura Fa zou eerstgenoemde voor hun scheiding vreemd zijn gegaan met een 22-jarige vrouw. Het is vooralsnog niet bekend of dit Marti betreft.