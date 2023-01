‘Alleen medische keuring kan uittocht van Memphis bij Barça nog dwarsbomen’

Donderdag, 12 januari 2023 om 13:52 • Wessel Antes • Laatste update: 15:06

Alleen de medische keuring kan Memphis Depay nog van een overstap naar Atlético Madrid afhouden, zo meldt het Spaanse Marca. De doorgaans betrouwbare krant weet dat Barcelona en Atléti verder volledig akkoord zijn over de transfer. Wat de Madrilenen overmaken naar Catalonië is nog niet bekend. Memphis had in het Spotify Camp Nou nog een contract tot komende zomer, waardoor Barça nu hoogstwaarschijnlijk een transfersom overhoudt aan het vertrek van de 28-jarige aanvaller. Voetbal International verwacht echter dat het om een huurconstructie gaat.

Atlético is met enige haast op zoek naar een opvolger van João Félix, die het seizoen op huurbasis afmaakt bij Chelsea. Memphis stond al geruime tijd op een lijstje bij de Madrileense topclub, maar had de nodige concurrentie. Uiteindelijk heeft de clubleiding besloten toch door te pakken voor de 86-voudig international van Oranje, gezien zijn ervaring in LaLiga. Nu de banden tussen Barça en Atlético hersteld zijn na het gesteggel over de transfer van Antoine Griezmann ligt de weg voor een overstap definitief open.

Bij Barcelona kon de Oranje-international dit seizoen vrijwel nooit rekenen op een basisplaats. Afgelopen weekend bleek dat hij in de pikorde voorbij is gestreefd door zowel Ferran Torres als Ansu Fati. Laatstgenoemde is vleugelaanvaller van beroep, maar speelde in de met 0-1 gewonnen wedstrijd bij Atlético als valse nummer negen. Dat beviel Xavi goed en dus schreven diverse Spaanse media al dat het experiment waarschijnlijk doorgezet zal worden, zolang Robert Lewandowski en Torres geschorst zijn. Indirect een absoluut doodvonnis voor Memphis.

Memphis kwam in de zomer van 2021 transfervrij binnen bij Barcelona na ruim vier goede seizoenen bij Olympique Lyon. Onder toenmalig trainer Ronald Koeman kon de rechtspoot rekenen op veel speelminuten in Camp Nou, maar na het vertrek van de Nederlandse oefenmeester en de komst van Xavi veranderde dat perspectief op speeltijd volledig. In totaal speelde Memphis 42 wedstrijden voor Barcelona, waarin hij goed was voor veertien doelpunten en twee assists. De in Moordrecht geboren aanvaller zal zijn jacht op de titel 'topscorer aller tijden van Oranje' dus gaan voortzetten als speler van Atlético.