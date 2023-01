Amrabat zet Liverpool aan de kant en wil naar LaLiga

Aston Villa hoopt Mattéo Guendouzi nog deze winter over te nemen van Olympique Marseille. De Engelse middenmoter heeft zo’n veertig miljoen euro inclusief bonussen over voor de Franse WK-ganger. (RMC Sport)

(The Telegraph)

Ajax-plaaggeest Lucas Moura is na dit seizoen gratis op te pikken bij Tottenham Hotspur. De Londenaren hebben besloten de eenzijdige optie om zijn contract te verlengen niet te lichten. (The Telegraph)