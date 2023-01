Xavi kiest direct weer voor Lewandowski; Memphis ‘gewoon’ op de bank

Donderdag, 12 januari 2023 om 18:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:37

Xavi hoopt donderdagavond een grote stap te zetten richting zijn eerste prijs als hoofdtrainer van Barcelona. Vanaf 20.00 uur neemt de Spaanse coach het met zijn elftal op tegen Real Betis in de halve finale van de Spaanse Supercopa. Xavi, die de cup als speler zes keer in de lucht mocht houden, heeft weer de beschikking over Robert Lewandowski. De Poolse spits ontbrak tegen Atlético Madrid vanwege een schorsing van drie wedstrijden die hij moet uitzitten.

Barcelona boekte afgelopen weekend een belangrijke overwinning op Atlético Madrid en heeft in LaLiga een klein gat geslagen naar achtervolger Real Madrid. Voor de halve finale van de Supercopa is de ploeg van Xavi afgereisd naar Saudi-Arabië. In het nieuwe format, dat een paar jaar geleden is geïntroduceerd, spelen vier teams volgens een Final Four-principe. Real ontdeed zich woensdag na strafschoppen van Valencia en is de eerste finalist.

Ondanks dat Xavi Betis hoog heeft zitten, maakt hij van de gelegenheid gebruik om een aantal spelers te sparen. Zo wordt Andreas Christensen aan de kant gehouden. Het hart van de defensie wordt gevormd door Ronald Araújo en Jules Koundé. Sergi Roberto en Jordi Alba moeten de flanken bestrijken. Laatstgenoemde was net als Lewandowski geschorst tegen Atlético. Ook Marcos Alonso wordt door Xavi aan de kant gehouden.

Op het middenveld kiest Xavi voor dynamiek met Frenkie de Jong, Pedri en Gavi, waardoor Sergio Busquets plaats moet maken. In de voorhoede is weer een plekje ingeruimd voor Lewandowski. De schorsing van de doelpuntenmachine is alleen van toepassing op de competitie, waardoor hij tegen Betis gewoon kan starten. Lewandowski wordt geflankeerd door Ousmane Dembélé en Raphinha. Ferran Torres en Ansu Fati moeten hopen op een invalbeurt. Ook Memphis Depay zit ondanks de transfergeruchten rondom zijn persoon 'gewoon' op de bank.

Opstelling Real Betis: Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda; Guido Rodríguez, Canales; Luiz Henrique, Fekir, Rodri; Borja Iglesias.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Araújo, Koundé, Alba; Gavi, De Jong, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé.