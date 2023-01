Evra is voorstander van komst Weghorst en trekt vergelijking met WK-finalist

Donderdag, 12 januari 2023 om 12:21 • Noel Korteweg • Laatste update: 13:00

Patrice Evra ziet de komst van Wout Weghorst bij Manchester United zeker zitten. De 41-jarige oud-verdediger denkt dat de Nederlander succesvol kan zijn bij the Red Devils en trekt de vergelijking met Olivier Giroud. “Weghorst doet me een beetje denken aan Giroud: je kan ze altijd aanspelen en dan zelf een loopactie achter de laatste linie maken”, aldus Evra in gesprek met Betfair.

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat United de komst van Weghorst officieel bevestigt. De spits vliegt donderdag naar Manchester om de medische keuring te ondergaan en zal daarna een contract ondertekenen om zo zijn huurtransfer af te ronden. Erik ten Hag ziet in de negentienvoudig Nederlands international een ideaal aanspeelpunt en een optie om een doelpunt te forceren.

Evra, die tussen 2006 en 2014 liefst 379 wedstrijden voor the Red Devils speelde, is een groot voorstander van de transfer van Weghorst naar United. “Het is een goede speler. Hij doet me een beetje denken aan Giroud en dat bevalt me wel. Weghorst speelt met zijn rug naar de goal, heeft een goed fysiek, is sterk en snapt hoe hij een bal moet vasthouden. Hij weet precies hoe hij in de punt van de aanval moet spelen en jongens als Marcus Rashford en de rest van het team zullen het fijn vinden om samen met hem te werken”, is de Fransman complimenteus.

De vergelijking met Giroud, die zelf jarenlang in de Premier League bij Arsenal en Chelsea speelde, is niet voor niets. “Je kan ze gewoon altijd een bal aanspelen en dan de loopactie achter de laatste linie maken”, vervolgt Evra. “Weghorst is een goede afmaker, tweebenig en ontzettend sterk in de lucht. Een spits zoals hij kan succesvol zijn bij United.” The Mancunians betalen naar verluidt drie miljoen euro aan Burnley om de spits tot het einde van het seizoen te huren.

Evra snapt waarom Ten Hag met Weghorst kwam

De oud-linksback ziet daarnaast dat Weghorst bepaalde kwaliteiten heeft die Ten Hag nu nog mist in zijn selectie. “Je kan zien dat de manager meer controle over de wedstrijd wil hebben. Dat is het probleem van United: ze winnen, maar hebben niet negentig minuten lang controle over de wedstrijd.” Evra vindt Weghorst ‘tactisch en technisch een hele interessante speler’. “Je kan hem in z’n voeten, op z’n borst of op z’n hoofd aanspelen en dan houdt hij de bal vast waarna hij assists kan geven aan andere spelers.”