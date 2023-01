‘Braziliaanse bond mikt op grote naam en legt contact met nieuwe topkandidaat’

Donderdag, 12 januari 2023 om 12:03 • Wessel Antes • Laatste update: 13:05

Luis Enrique moet de nieuwe bondscoach worden van Brazilië, zo meldt het Spaanse Sport donderdag. De 52-jarige trainer zit momenteel zonder werkgever sinds zijn ontslag bij Spanje, maar daar wil de Braziliaanse voetbalbond verandering in brengen. Eerder werden de namen van José Mourinho, Carlo Ancelotti en Josep Guardiola al hevig gelinkt aan de openstaande functie, die nu moet worden ingevuld door Enrique.

De Braziliaanse bond lijkt koste wat het kost een grote vis te willen aanstellen als nieuwe bondscoach. Enrique past perfect in dat profiel. Hoewel de Spanjaard als bondscoach van la Roja weinig succesvol was, boekte hij als trainer van Barcelona grote successen. Zo won Enrique in het seizoen 2014/15 de Champions League en wist hij daarnaast twee landstitels te veroveren met Barça. Enrique heeft als trainer ook een verleden bij AS Roma en Celta de Vigo.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Of Enrique al zit te wachten op een nieuw bondscoachschap is nog maar de vraag. “Ik wil blijven trainen. Ik wil weer bij een club aan de slag gaan en dagelijks aan het werk gaan met de spelers, wat ik bij het nationale elftal niet kon doen. Deze fase is nu voorbij, maar ik zal in ieder geval wachten tot het volgende seizoen”, liet de oefenmeester los in een uitgebreid interview met de bekende Spaanse Twitcher Ibai Llanos. Enrique lijkt dus te willen wachten op een club.

A Seleção zit inmiddels alweer een maand zonder bondscoach, nadat na de teleurstellende WK-uitschakeling in de kwartfinale tegen Kroatië afscheid werd genomen van Tite. De 61-jarige Braziliaan stond sinds 2016 aan het roer bij Brazilië en wist eenmaal de Copa América binnen te slepen. De Gele Kanaries zijn nu op zoek naar een naam van dienst om te kunnen jagen op de eerste WK-titel sinds 2002.