Stunt compleet: Wout Weghorst maakt seizoen af op Old Trafford

Vrijdag, 13 januari 2023 om 22:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:06

Wout Weghorst is officieel speler van Manchester United. Dat hebben the Red Devils bekendgemaakt via de officiële kanalen. De Nederlander wordt gehuurd van Burnley, dat hem eerder dit seizoen verhuurde aan het Turkse Besiktas. De afkoopsom bedraagt drie miljoen euro. Weghorst tekent een contract tot het einde van het seizoen, United heeft geen optie tot koop bedongen bij de onderhandelingen.

Erik ten Hag was al enige tijd op zoek naar een extra versterking voor de aanvalslinie. De Nederlander nam eind vorig jaar afscheid van Cristiano Ronaldo, nadat de Portugees zich in een interview negatief had uitgelaten over zijn trainer en de club in het algemeen. Cody Gakpo gold lange tijd als prioriteit voor Ten Hag, maar hij vertrok plotseling naar Liverpool. The Mancunians werden vervolgens kort in verband gebracht met João Félix, maar het is Weghorst die nu de gang naar Old Trafford maakt.

Weghorst weet dat hij bij United niet als eerste op het wedstrijdformulier zal verschijnen. De Oranje-international is gehaald met het idee om in de slotfase van een wedstrijd iets te forceren als de situatie daarom vraagt. Ten Hag heeft met Marcus Rashford een aanvaller die op dreef is dit seizoen. Ook Anthony Martial houdt Weghorst achter zich in de pikorde. De vraag is dan ook in hoeverre Ten Hag het komende half jaar serieus een beroep gaat doen op Weghorst.

Weghorst kwam in het verleden uit voor FC Emmen, Heracles Almelo, AZ Alkmaar, VfL Wolfsburg, FC Burnley en Besiktas. In Duitsland beleefde hij zijn beste fase door zeventig doelpunten te maken in 144 wedstrijden. De negentienvoudig Oranje-international won nog nooit een prijs in zijn leven, maar stond wel tweemaal in de finale van de TOTO KNVB Beker. Als speler van AZ verloor hij in 2017 de eindstrijd van Vitesse, een jaar later was Feyenoord te sterk in de eigen Kuip.

De kans is groot dat Weghorst er bij United wel in slaagt om zijn eerste prijs aan zijn palmares toe te voegen, daar de ploeg van Ten Hag nog in vier competities actief is. United doet nog mee in de strijd om de EFL Cup, FA Cup, Europa League en het landskampioenschap. In de Premier League bedraagt de achterstand op koploper Arsenal negen punten. De Laatste keer dat United met een prijs aan de haal ging was in 2017, toen onder leiding van José Mourinho de Europa League werd gewonnen ten koste van Ajax.