Schuurs vult opnieuw Italiaanse kranten: ‘Hij betoverde iedereen in San Siro’

Donderdag, 12 januari 2023 om 10:52 • Laatste update: 11:20

Perr Schuurs heeft in de bekerwedstrijd tegen AC Milan een goede indruk achter gelaten op de Italiaanse pers. Torino, dat ruim vijftig minuten met tien man speelde door een tweede gele kaart van Koffi Djidji, was woensdagavond na verlenging met 0-1 te sterk voor I Rossoneri in de Coppa Italia. Schuurs, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Internazionale, speelde een belangrijke rol tijdens de zege.

Bij de Italiaanse sportkrant Tuttosport kon Schuurs rekenen op een hoop complimenten. "Hij liet zich één keer verrassen door Charles De Ketelaere. Dat was zijn enige fout in deze gladiatoren-wedstrijd." Zijn optreden werd beoordeeld met een 7.5, waarbij de krant sprak van ‘een geweldige Schuurs’. "Hij betoverde iedereen in San Siro."

Zelf was de ex-Ajacied nuchter over zijn optreden. "Natuurlijk ben je moe, maar wat maakt het uit: we hebben gewonnen", zei Schuurs na de wedstrijd. "Na de rode kaart van Djidji was het moeilijk. We moesten gewoon doorgaan en ons concentreren om geen doelpunt tegen te krijgen. Met tien man winnen maakt dit succes nog mooier."

Inter is al langere tijd geïnteresseerd in de diensten van de 23-jarige centrale verdediger, maar Torino zal een flinke som geld op tafel willen zien, meldt Corriere dello Sport. "Toen Torino hem afgelopen zomer bij Ajax ophaalde en daarmee de Europese concurrentie aftroefde, wisten ze al dat de waarde van de Nederlander binnen een paar maanden zou verdubbelen. De klasse-verdediger uit 1999 is nu minimaal twintig miljoen euro waard, een stuk meer dan de betaalde negen miljoen euro plus bonussen van afgelopen zomer."