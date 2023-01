United-legende doet dringende oproep aan Ten Hag: ‘Wil dat hij meer speelt’

Donderdag, 12 januari 2023 om 10:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:02

Andy Cole is nog niet onder de indruk geraakt van de prestaties van Antony. De legende van Manchester United, in 1999 onderdeel uitmakend van het team dat de treble won, heeft zijn voorkeur uitgesproken voor Alejandro Garnacho. Cole was als spits van United 121 keer trefzeker in 275 officiële wedstrijden en had in zijn tijd bij the Mancunians graag samengespeeld met een speler van het kaliber Garnacho. "Ik zou willen dat hij meer speelminuten krijgt."

Garnacho beleeft dit seizoen onder Erik ten Hag zijn doorbraak bij United en kwam al zes keer in actie in de Premier League, waarvan twee keer als basisspeler. Ook kreeg hij speelminuten in de EFL Cup, de FA Cup en de Europa League. De kans lijkt echter niet groot dat hij Antony zomaar uit de basis verdringt. De Braziliaanse vleugelaanvaller werd afgelopen zomer voor 95 miljoen euro overgenomen van Ajax en staat er goed op bij Ten Hag. Cole is van mening dat Garnacho over meer potentieel beschikt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Garnacho boeit me veel meer om eerlijk te zijn", stelt de voormalig doelpuntenmaker bij Casinos En Ligne. "Hij is dreigend en agressief aan de bal en heeft altijd de intentie om zijn tegenstander te passeren. Het lijkt hem niets te doen. Hij snelt met gemak langs tegenstanders om voor te zetten of zelf af te ronden. Als je als spits als ik zo'n vleugelspeler hebt die de ballen altijd voor het doel krijgt, hoef je je alleen maar op de goal te focussen. Je weet dat die bal gaat komen. Ik vind hem een zeer getalenteerde speler en zou willen dat hij meer minuten krijgt."

De kans is groot dat Garnacho dit seizoen nog veel aan spelen toekomt, daar United nog in vier competities actief is. Dinsdag plaatste de ploeg van Ten Hag zich voor de halve finale van de EFL Cup door met 3-0 van Charlton Athletic te winnen. Daarin nemen the Mancunians het op 24 en 31 januari op tegen Nottingham Forest. In de FA Cup wacht tussentijds een ontmoeting met Reading. In de tussenronde van de Europa League wacht eind februari een dubbele ontmoeting met Barcelona.