Weghorst vliegt naar Manchester om deal af te ronden: afkoopsom bekend

Donderdag, 12 januari 2023 om 10:42 • Wessel Antes • Laatste update: 11:07

Besiktas heeft het contract met Wout Weghorst met onmiddellijke ingang ontbonden, zo meldt het Turkse NTVSpor. Manchester United maakt drie miljoen euro over naar de Turkse grootmacht, waarna het de dertigjarige spits gaat huren van Burnley. Weghorst vliegt donderdag al naar Manchester om zijn medische keuring te ondergaan en zal direct daarna zijn contract ondertekenen.

Daarmee heeft Weghorst zijn absolute droomtransfer te pakken, terwijl Erik ten Hag eindelijk zijn gewenste spits binnen heeft. Afgelopen zomer hoopte de manager uit Haaksbergen al op een nieuwe aanvalsleider bij United, maar uiteindelijk bleef Cristiano Ronaldo bij de club. Vervolgens werd de situatie met de Portugese superster onhoudbaar, waarna the Red Devils het contract besloten te ontbinden. Weghorst kan dus worden gezien als de opvolger van Ronaldo op Old Trafford.

Het gonsde de afgelopen week al van de geruchten rond Weghorst, die in zijn laatste competitiewedstrijd voor Besiktas al afscheid nam van het publiek. De spits zelf sorteerde vervolgens alvast voor op een transfer, want Fanatik en Fabrizio Romano wisten te melden dat hij een training liet voorbijgaan om geen risico te lopen op blessures. Weghorst wilde de overstap naar Old Trafford koste wat het kost maken. Nu Besiktas drie miljoen euro ontvangt van United gunt de club de goaltjesdief zijn droomtransfer.

Weghorst is dus nog altijd eigendom van Burnley, dat hem tijdens de eerste seizoenshelft verhuurde aan Besiktas. United neemt dat huurcontract in de tweede seizoenshelft over. Bij Burnley ligt Weghorst nog tot medio 2025 vast. In het shirt van Besiktas was Weghorst in achttien wedstrijden goed voor negen treffers en vier assists. De negentienvoudig international staat aan de vooravond van een herkansing in de Premier League, daar hij bij Burnley niet wist te imponeren op het hoogste niveau van Engeland. In twintig Premier League-duels was Weghorst goed voor twee doelpunten en drie assists. Volgens Fanatik mikt de in Borne geboren aanvaller op een debuut tijdens de derby van Manchester, die aanstaande zaterdag op de planning staat.