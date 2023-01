Hoe de sancties van de UEFA het Russische voetbal totaal hebben ontregeld

Donderdag, 12 januari 2023

Het Russische voetbal zat aan het eind van het vorige decennium in de lift. Clubs als Zenit Sint-Petersburg en Spartak Moskou behaalden regelmatig de knock-outfase van een Europees toernooi en het Russische nationale elftal maakte indruk op het wereldkampioenschap van 2018, georganiseerd in eigen land. Nu Rusland als gevolg van de agressie in Oekraïne is uitgesloten van al het Europese voetbal, staat het voetbal in de Russische federatie er heel anders voor.

Een Russische fan op het WK van 2018

Het Russische voetbal voor de UEFA- en FIFA-schorsing

Voor de uitsluiting van het Russische nationale elftal en Russische clubs van deelname aan door de UEFA en FIFA georganiseerde toernooien, ging het bijzonder goed met het Russische voetbal. Russische clubs behaalden veel punten voor de coëfficiëntenlijst, waardoor Rusland nummer vijf Frankrijk in de nek hijgde. Ook behaalden de Russen de kwartfinale van het WK in het eigen land, waar ze in de achtste finales Spanje versloegen. Tijdens het EK van 2021 mocht Rusland ook een aantal groepswedstrijden en een kwartfinale organiseren. Niet alleen binnen maar ook buiten het voetbalveld wisten de FIFA en Rusland elkaar te vinden: het WK beachvoetbal werd ook in Rusland gehouden. Het land van president Vladimir Poetin was ook bezig om een bid voor het EK in 2028 uit te schrijven.

In 2021/22 werd Zenit derde in de groepsfase van de Champions League, waardoor ze een tussenronde moesten spelen tegen het Spaanse Real Betis. De eerste wedstrijd van dit tweeluik vond plaats in Sint-Petersburg en Real Betis won met 2-3. Het treffen in Spanje, op 24 februari 2022, eindigde in een bloedeloos gelijkspel, maar na afloop ging het nauwelijks over de wedstrijd. De spelers van Zenit werden constant uitgefloten en op de tribune werden enkele Oekraïense vlaggen gespot. De reden hiervoor was dat Poetin op dezelfde dag een ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne aankondigde. In feite, toen de wedstrijd tussen Betis en Zenit werd gespeeld, waren er al explosies gemeld in Odessa, Charkov, Kiev en de Donbas-regio.

Dat Gianni Infantino en Aleksander Ceferin Rusland liever niet tegen het hoofd wilden stoten, bleek al wel toen ze Rusland het WK en deels het EK lieten organiseren. De World Anti-doping Agency (WADA) had dit juist ten zeerste afgeraden. Het werd echter nog pijnlijker duidelijk toen de FIFA en de UEFA pas vier dagen later met het statement kwamen ‘Russische clubs nationale elftallen tijdelijk te schorsen voor georganiseerde toernooien’. Dit betekende wel dat Russische clubs nog steeds wedstrijden konden (en nu nog steeds kunnen) spelen tegen Europese teams. Dat gebeurde ook: 2022 speelde Zenit een oefenwedstrijd tegen het Servische Rode Ster Belgrado. De Russische voetbalbond RFS werd tevens niet geroyeerd als lid van de FIFA of de UEFA, waar dat in 1976 nog wel met de Zuid-Afrikaanse bond gebeurde vanwege de apartheid.

De tijdelijke ‘schorsing’ lijkt tegen de zin in te zijn gebeurd van de twee bonden. Infantino stelde aanvankelijk nog voor om Russische teams mee te laten doen onder een andere naam, net als bij de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Andere landen gingen hier wederom niet mee akkoord. Pas op 27 februari, toen de Poolse, Tsjechische, Zweedse en Engelse bonden besloten niet tegen Russische clubs of het Russische elftal te willen spelen, kwamen de UEFA en de FIFA toch met een statement. Infantino, die in 2018 nog een ‘order of friendship’-medaille opgespeld kreeg van Poetin, maakte tevens een miljoen euro over aan goede doelen in Oekraïne om aan kritiek te ontkomen. De reden voor de terughoudendheid van de voetbalbonden is onduidelijk, al zou het kunnen zijn vanwege het sponsorcontract ter waarde van 45 miljoen euro per seizoen dat de UEFA had met het Russische staatsbedrijf Gazprom. Dat contract werd door de UEFA uiteindelijk verscheurd. “Niet alleen het geld, maar ook het feit dat de UEFA en de FIFA zich hier helemaal niet in willen mengen speelt mee", aldusTelegraaf-journalist en oud-Rusland correspondent Wierd Duk in gesprek met Voetbalzone. Het liefst boycotten dat soort organisaties helemaal niemand. De Russische en de Oekraïense competitie waren voor de invasie best grote spelers in Europa."

De gevolgen voor Russische clubs

Behalve Zenit, dat nagenoeg oneindig geld bezit dankzij eigenaar Gazprom, zijn er veel Russische clubs flink in de problemen geraakt na de sancties van de Europese voetbalbond. Waar de UEFA in het seizoen 2020/21 nog 93 miljoen euro aan prijzengeld uitkeerde aan Russische clubs, was dat in het seizoen 2021/22 gereduceerd tot nul. Ook vertrokken veel Europese bedrijven uit Rusland en verbraken zij alle sponsorcontracten met Russische voetbalclubs. Daar komt ook nog eens bij dat de UEFA op 7 maart 2022 besloot dat alle buitenlandse spelers in de Russische competitie hun contract eenzijdig mochten ontbinden en mochten tekenen bij een andere club. Zo vertrok bijvoorbeeld Pools international Grzegorz Krychowiak naar AEK Athene en nam de Duitse coach Markus Gisdol ontslag bij Lokomotiv Moskou. “Coach zijn is de beste baan van de wereld, maar ik kan mijn roeping niet uitoefenen in een land waarvan de leider verantwoordelijk is voor een oorlog midden in Europa”, zei de Duitser in een statement.

Gazprom als hoofdsponsor van de Champions League

Niet alle buitenlandse spelers hebben besloten Rusland te verlaten. Braziliaan Malcolm is bijvoorbeeld de topverdiener in Rusland. Hij verdient 110.000 euro per week bij Zenit. Ook Quincy Promes heeft zijn redenen om in Rusland actief te blijven. Hij wordt verdacht van het neersteken van zijn eigen neef op een familieverjaardag en moet in maart voor de rechter in Amsterdam verschijnen. Hij probeert het Russische staatsburgerschap te verkrijgen, waardoor hij niet kan worden uitgeleverd aan Nederland. Ondanks dat Promes en Malcolm in Rusland zijn gebleven, zijn er meer dan vijftig buitenlandse spelers gratis de deur uitgelopen. Hierdoor zitten veel Russische clubs in combinatie met het verliezen van sponsor- en prijzengeld financieel in zwaar weer. Vooral Rubin Kazan werd zwaar getroffen: de Russische subtopper zag maar liefst zeven spelers vertrekken, waaronder Khvicha Kvaratskhelia, en degradeerde naar het tweede niveau.

Promes

Spartak Moskou en Zenit Sint-Petersburg

Twee clubs die het financieel minder zwaar getroffen hebben dan Rubin Kazan zijn Spartak Moskou en Zenit. De werkgever van Promes is eigendom van Russische oliegigant Lukoil en Zenit is eigendom van Gazprom. Lukoil en Gazprom zijn de twee grootste bedrijven van Rusland en hebben sinds de invasie van Oekraïne allebei recordomzetten geboekt, ondanks de sancties van het westen. “Dat komt doordat landen als China en India nog steeds gewoon van Rusland kopen. Het westen feitelijk ook, wij kopen bijvoorbeeld door India geraffineerde en doorverkochte Russische olie, maar voor een hogere prijs. De ‘sancties’ hebben overduidelijk niet gewerkt”, aldus Wierd Duk. Toch is bij Lukoil niet alles koek en ei. Als gevolg van de invasie bracht de raad van bestuur een statement naar buiten waarin ze sympathie toonden voor alle slachtoffers en hoopten op een spoedige beëindiging van het geweld. Vanwege de omvang van Lukoil werd dit statement gezien als een van de grootste interne kritieken op de invasie. Ravil Maganov, de CEO van Lukoil, viel in september uit zijn ziekenhuisraam op de zesde verdieping en overleed aan zijn verwondingen. “Hij is hoogstwaarschijnlijk helemaal niet per ongeluk uit het raam gevallen maar geliquideerd. Er vallen tegenwoordig heel veel Russen die kritiek uiten op de invasie ‘uit het raam’. Het lijkt wel een epidemie”, stelt Duk.

Uitkomst

Het niveau van het Russische voetbal is zienderoog afgenomen: veel internationale spelers zijn vertrokken, het spelen in de competitie is vanwege uitsluiting van deelname aan Europese toernooien totaal niet meer aantrekkelijk en clubs zijn miljoenen euro’s aan sponsorgelden kwijtgeraakt. Om het niveau van de Premjer Liga weer enigszins omhoog te krikken, denkt de RFS erover om zich aan te sluiten bij de Aziatische equivalent van de UEFA, de AFC. Die overstap lijkt echter zeer onwaarschijnlijk, gezien Aziatische bonden hetzelfde trucje kunnen uithalen als de Europese bonden en besluiten niet tegen Rusland of Russische teams te spelen. De toekomst ziet er voorlopig somber uit voor Russische voetbalfans. Een enorm contrast met 2018, toen er na de organisatie van het WK juist met veel optimisme naar de toekomst van het Russische voetbal werd gekeken.