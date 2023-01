Slot voert drie wijzigingen door bij Feyenoord en gunt Wieffer basisdebuut

Donderdag, 12 januari 2023 om 19:55 • Wessel Antes

Arne Slot geeft vier nieuwe namen de kans bij Feyenoord tijdens het bekerduel met PEC Zwolle, zo blijkt uit de opstelling die de oefenmeester zojuist bekend heeft gemaakt. Quilindschy Hartman, Mats Wieffer en Alireza Jahanbakhsh kunnen donderdagavond allen rekenen op een basisplaats in De Kuip. Voor Wieffer, die speelt als controleur, betekent het zijn officiële basisdebuut voor de Rotterdamse club.

Slot gaf woensdagmiddag op de persconferentie al aan dat Justin Bijlow ‘gewoon’ gaat keepen tegen PEC. Lutsharel Geertruida zakt een linie terug ten opzichte van het duel met FC Utrecht (1-1) afgelopen zondag en vormt het hart van de defensie met Dávid Hancko. Marcus Pedersen mag zich wederom laten zien als rechtsback, terwijl Hartman op de linkerflank de voorkeur krijgt boven Marcos López. In Stadion Galgenwaard waren die rollen nog omgedraaid.

Op het middenveld krijgt Wieffer de kans om zich te laten zien als controleur. De rechtspoot kwam tot dusver elf keer in actie voor Feyenoord, maar doet dat donderdag voor het eerst als basisklant. Wieffer wordt op het middenveld vergezeld door aanvoerder Orkun Kökçü en Sebastian Szymanski. Op de bank heeft Slot met Ezequiel Bullaude voor deze linie nog een extra smaak achter de hand. De Argentijn liet een goede indruk achter tijdens zijn invalbeurt in Utrecht.

Voorin vielen Javairô Dilrosun en Igor Paixão afgelopen zondag uit, maar laatstgenoemde start alsnog. Jahanbakhsh en Danilo beginnen eveneens bij Feyenoord, terwijl Patrik Wålemark opnieuw genoegen moet nemen met een plek op de bank. Door de basisplaats van Danilo moet Santiago Giménez vanaf de bank toekijken. Bij PEC begint Ryan Thomas voor het eerst sinds zijn rentree in de basis. Arbiter Pol van Boekel zorgt om 21.00 uur voor het eerste fluitsignaal in De Kuip. De wedstrijd tussen Feyenoord en PEC is live te zien op ESPN 1.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kökçü; Jahanbakhsh, Danilo, Paixão.

Opstelling PEC Zwolle: Hauptmeijer, Van Polen, Bogarde, Kersten; Chirino, Van den Belt, Medunjanin, D. Van den Berg, Lagsir; Kastaneer, Thomas.