‘Alle remmen los in Saudi-Arabië: ’Oferta desorbitado‘ voor Lionel Messi’

Donderdag, 12 januari 2023 om 09:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:10

Wie dacht dat het niet gekker kon na de transfer van Cristiano Ronaldo naar Al-Nassr heeft het goed mis. Mundo Deportivo schrijft donderdag dat Lionel Messi het nieuwe paradepaardje moet worden van Al-Hilal, de grootste rivaal van Al-Nassr. De Argentijn moet geen 200 miljoen maar 300 miljoen gaan verdienen per jaar. Met de komst van de kersverse wereldkampioen hoopt men in Saudi-Arabië het voetbal nog meer op de kaart te zetten in aanloop naar het WK van 2030.

Om het mondiale eindtoernooi over zeven jaar naar Saudi-Arabië, Egypte en Griekenland te halen is het van belang dat het land uit het Midden-Oosten goed op de kaart komt te staan. De komst van Ronaldo, die bij Al-Nassr een astronomisch salaris gaat opstrijken van 200 miljoen euro per seizoen, is daarbij een eerste aanzet. De zichtbaarheid van de nationale voetbalcompetitie moet echter nog meer op de kaart komen te staan, waardoor Al-Hilal zijn pijlen heeft gericht op de komst van Messi met een oferta desorbitado (exorbitant aanbod).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De huidige nummer drie van de Saudische competitie zou bereid zijn om de Argentijnse sterspeler een aanbieding te doen van 300 miljoen euro per jaar. De club wil dat Messi een rivaliteit gaat genereren die over de hele wereld zal worden gevolgd. De Saudische staat zou een groot gedeelte van de investering voor zijn rekening moeten nemen. Bij de persconferentie van Ronaldo was Visit Saudi de enige zichtbare sponsor, hetgeen aangeeft hoe belangrijk het was voor het land om de Portugees binnen te halen.

In het geval van Messi wordt eenzelfde soort formule bedacht. De Saudische staat zou Al-Hilal met een enorm geldbedrag aan de komst van de wereldkampioen moeten helpen. Messi's relatie met Saudi-Arabië is geen geheim. De aanvaller van Paris Saint-Germain fungeert als toerisme-ambassadeur en prijkt groots op de website van Visit Saudi, waar onder meer te lezen valt welke plekken de Argentijn aanbeveelt. De kleine dribbelaar reisde in mei vorig jaar af naar Jeddah om de havenstad te bezoeken en te aanschouwen.

"Dit is niet zijn eerste bezoek aan het koninkrijk en het zal ook niet zijn laatste zijn", sprak Ahmed al-Khateeb, minister van toerisme van Saudi-Arabië, destijds bij aankomst van de wereldster op de luchthaven van King Abdulaziz. “Ik ben blij dat je gefascineerd bent door de essentie, het erfgoed en de schoonheid." In de Golfstaat kennen ze geen enkele twijfel en verwelkomen ze Messi liever vandaag dan morgen. "De bal ligt bij de speler zelf", stelt Mundo Deportivo tot slot.