Problemen nog lang niet voorbij voor Ajax: ‘Hij werd te kakken gezet’

Donderdag, 12 januari 2023 om 08:54 • Laatste update: 08:58

De bekerzege van Ajax is voor de Amsterdammers nog geen reden om de polonaise te lopen, zo stelt het Algemeen Dagblad. De ploeg van trainer Alfred Schreuder ontdeed zich woensdagavond eenvoudig van FC Den Bosch (0-2), maar heel overtuigend was het niet bij een aantal spelers. Zo viel Owen Wijndal behoorlijk tegen en had ook Jorge Sánchez niet zijn beste dag. Volgens het dagblad werd de Mexicaan enkele keren 'te kakken gezet' door Sebastiaan van Bakel.

Ajax had nagenoeg de gehele wedstrijd de controle en kwam na twintig minuten op voorsprong via Dusan Tadic, die mocht aanleggen vanaf de stip na een overtreding op Kenneth Taylor. Diezelfde Taylor was kort na rust verantwoordelijk voor een verdubbeling van de score. Met een droge schuiver liet hij doelman Wouter van der Steen kansloos in de korte hoek. Schreuder moest door griepgevallen een groot aantal basisspelers missen en gaf daardoor onder meer de kans aan Wijndal, Sánchez, Lorenzo Lucca en Kian Fitz-Jim.

Heel overtuigend ging dat echter niet altijd. "Het optreden van Wijndal was voor trainer en achterban niet bepaald een geruststellende", stelt Johan Inan in het Algemeen Dagblad. "Tegen de nummer zestien van de eerste divisie fungeerde Wijndal als een veredelde linksbuiten, die vooral aan de bal veel tijd nodig had om Kenneth Taylor en Dusan Tadic aan of vrij te spelen." Wijndal leek de beoogde opvolger van de naar Bayern München vertrokken Daley Blind, maar bleef tegen NEC de volledige wedstrijd op de bank.

Schreuder legde na afloop van het duel met Den Bosch uit dat Wijndal om privéredenen vroegtijdig naar de kant moest. Hij werd in de slotfase vervangen door de zestienjarige Jorrel Hato. "Dat houden we privé. Owen is nog steeds een groot talent, heeft veel kwaliteiten en heeft veel goede wedstrijden bij ons gespeeld. Voor hem is het goed dat hij vandaag weer speelt. Dan komt hij weer beter in z'n ritme. Of hij nummer één wordt? Dat ligt aan hemzelf. Zijn eerste helft kon beter. In de tweede helft had hij wel wat goede loopacties, buitenom en binnendoor bij Dusan Tadic."

Een andere speler die niet wist te overtuigen in de ogen van Inan was Sánchez. Voor de rechtsback was het zijn achtste basisplek van het seizoen in alle competities. Ook Calvin Bassey maakte opnieuw geen onuitwisbare indruk. "Dat Bassey aan de bal oplossingen niet zag en Sánchez in de tweede helft een paar keer te kakken werd gezet door Sebastiaan van Bakel, was voor Schreuder niet nieuw. De onder vuur liggende coach zal vooral hopen op een spoedig herstel van vaste waarden Timber en Álvarez."