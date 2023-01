Van Bommel heeft er nieuw ‘probleemgeval’ bij en moet weer repareren

Mark van Bommel is niet geheel probleemloos door het bekerduel met KRC Genk gekomen. De Nederlander zag zijn elftal weliswaar met 0-3 winnen en sprak van 'de beste wedstrijd van het seizoen', maar heeft met Michael Frey een zwaar ontevreden bankzitter binnen de gelederen. De grootste concurrent van Vincent Janssen kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen en uitte na afloop zijn ongenoegen door te stellen dat hij zijn laatste wedstrijd voor Antwerp heeft gespeeld, schrijft Het Nieuwsblad.

Van Bommel beleefde een avond uit het boekje. Janssen zette zijn ploeg al na twee minuten op voorsprong tegen de koploper van de Pro League. Op slag van rust werd de score verdubbeld door Ritchie De Laet. Michel-Ange Balikwisha schoot drie minuten na rust het laatste beetje hoop van Genk aan flarden. "Op het middenveld bepaalde Stengs het tempo met georkestreerde passing, die minstens een muziekprijs verdient in een klinkende zege", voegt Sporza toe aan de droomavond van Van Bommel en de zijne.

Frey was echter minder te spreken over het optreden van Van Bommel en beende na afloop van het duel weg boos weg richting de spelersbus. "Dit was de laatste wedstrijd van Michael Frey", zou de spits daarbij geroepen hebben volgens Het Nieuwsblad. De Zwitser speelt vaak tweede viool achter Janssen en is zijn reserverol beu. Dit seizoen verscheen Frey in zeven van de negentien competitiewedstrijden aan de aftrap, terwijl Janssen vijftien keer mocht starten van Van Bommel. De Oranje-international lijkt het vertrouwen voorlopig terug te betalen met elf treffers. De productie van Frey stopt bij zeven goals.

Eerder dit seizoen kreeg Van Bommel ook al te maken met een opstandige Radja Nainggolan. De 34-jarige spelmaker zat in oktober, voorafgaand aan het duel met Standard Luik (3-0 verlies), te vapen op de reservebank en dat kwam hem duur te staan. De middenvelder werd in eerste instantie ‘voor onbepaalde tijd’ uit de selectie gezet en zag zijn contract niet veel later ontbonden worden. Nainggolan werd in de zomer van 2021 met veel bombarie binnengehaald op de Bosuil, maar kon de hoge verwachtingen nooit helemaal inlossen.

Reactie Van Bommel

Van Bommel was vooral blij met de speldiscipline van zijn ploeg. "We weten dat Genk sterk is bij corners en vrije trappen. Daar moet je je tegen wapenen. Wij hebben vandaag agressief en goed voetbal op de mat gelegd. Daar hou ik van. Daarnaast scoorden we op de juiste momenten", aldus Van Bommel, die met Stengs als nummer 10 zijn ontdekking lijkt te hebben gevonden. "Dit is een positie waar je slim moet zijn, moet kunnen voetballen en moet kunnen lopen. Ik wist dat hij daar kon spelen, ik heb hem vaak zien spelen in Nederland. Maar dat hij zó goed was..."