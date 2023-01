‘Overbodige middenvelder is vertrouwen in Ten Hag kwijt en wil weg’

Donderdag, 12 januari 2023 om 07:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:41

Zidane Iqbal lijkt Manchester United nog deze maand op huurbasis te gaan verlaten. De negentienjarige middenvelder hoeft onder Erik ten Hag amper op speeltijd te rekenen en raakt zijn geduld kwijt, schrijft de Manchester Evening News. Kantelpunt was het duel van afgelopen dinsdag tegen Charlton Athletic, toen Kobbie Mainoo, een ander groot talent, op een basisplaats kon rekenen en Iqbal voor de elfde keer dit seizoen negentig minuten op de bank bleef.

Nu Mainoo steeds dichter tegen het eerste elftal aanhikt en regelmatig onderdeel uitmaakt van de training van de A-selectie, wil Iqbal zijn heil elders zoeken. Bij een eventuele uitschakeling in de EFL Cup nemen de kansen op speeltijd nog meer af voor de Irakees, waardoor speelminuten in het beloftenteam als schrale troost moeten dienen. Met Casemiro, Christian Eriksen, Scott McTominay en Fred heeft Iqbal een aantal zwaargewichten voor zich op het middenveld van United.

De technische leiding van United is voornemens om Iqbal vaker aan te laten sluiten bij de A-selectie om hem zo bij het groepsproces te betrekken. Een huurdeal in de zomer is ook al besproken, maar als het aan de middenvelder zelf ligt trekt hij de deur van Old Trafford nu dus al tijdelijk achter zich dicht. Bijkomend voordeel is wel dat United nog in vier competities actief is dit seizoen, waardoor ook voor Iqbal mogelijk nog kansen in het verschiet liggen. Dat geduld lijkt hij echter niet op te kunnen brengen.

Iqbal groeide op in Manchester als kind van een Iraakse moeder en een Pakistaanse stiefvader. In 2012 maakte hij de overstap van de jeugdopleiding van Sale United naar United, waar hij in april 2021 zijn eerste profcontract ondertekende. Sindsdien staat de teller echter op slechts één optreden. In december 2021 viel hij in de slotminuut van het Champions League-duel met Young Boys in voor Jesse Lingard. Tijdens de WK-brak afgelopen december kreeg hij wel veel speelminuten in de oefenduels met Real Betis en Cadíz.