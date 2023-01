Schreuder is niet blij met Taylor en legt uit: wissel Wijndal was niet tactisch

Woensdag, 11 januari 2023 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:20

Alfred Schreuder roept Kenneth Taylor tot de orde. De trainer van Ajax is niet blij met de provocaties van de scorende middenvelder op bezoek bij FC Den Bosch (0-2 winst). Taylor vierde zijn treffer met een dansje, dat hem op een gele kaart kwam te staan. "Ik vind dat je niet het publiek moet opfokken als je een uitwedstrijd speelt", reageert Schreuder bij ESPN.

"Ik heb het niet gezien", stelt de oefenmeester voorop. Taylor knalde in de tweede helft van achttien meter fraai raak en vierde dat door met ploeggenoot Francisco Conceiçao een opzienbarend dansje in te zetten. Het fanatieke publiek van Den Bosch reageerde furieus, waarna talloze bekers bier richting het veld werden gegooid. Taylor ontving geel van scheidsrechter Edwin de Graaf, die even later de wedstrijd korte tijd stil moest leggen vanwege aanhoudend wangedrag van het opgestookte thuispubliek.

???? Alfred Schreuder is niet blij dat Kenneth Taylor geel pakte na zijn goal. “Ik vind het onnodig en dit hebben wij ook niet nodig" — ESPN NL (@ESPNnl) January 11, 2023

Schreuder leerde in zijn tijd als assistent-trainer van Steve McClaren bij FC Twente dat het gedrag van Taylor onwenselijk is. "Kenneth (Perez, in de studio, red.) weet ook wat Steve McClaren altijd zei: don't light the fire. Het is onnodig, ik vind het onnodig. Het is gewoon... Dit hebben wij niet nodig, vind ik." Over de wedstrijd kan Schreuder wél tevreden zijn. "Na de 0-2 was het gevoel dat we de wedstrijd in het slot hadden. We waren goed aan de bal en hebben weinig weggegeven. We konden daardoor ook wisselen. Conceiçao en Taylor konden niet de hele wedstrijd spelen."

Gerónimo Rulli debuteerde onder de lat bij Ajax. De van Villarreal overgenomen doelman hoefde slechts enkele simpele reddingen te verrichten, maar maakte toch indruk. Verslaggever Hans Kraay junior vraagt aan Schreuder of Rulli altijd zo zelfverzekerd is. "Ja. Dat zagen we al gelijk in de training en hebben we natuurlijk ook gezien in de beelden. Die jongen is rustig aan de bal en heeft veel ervaring op het hoogste niveau. Hij maakt zich niet druk als hij een terugspeelbal krijgt."

Owen Wijndal bleef zondag tegen NEC (1-1) op de bank en kreeg in Den Bosch een kans in de basis. In de Vliert had de linksback het aanvankelijk lastig, zag Schreuder. "Zijn eerste helft kon beter. In de tweede helft had hij wel wat goede loopacties, buitenom en binnendoor bij Dusan Tadic." Wijndal maakte zes minuten voor tijd plaats voor Jorrel Hato, een zestienjarige debutant. Schreuder legt uit dat Wijndal om privéredenen vroegtijdig naar de kant moest. "Dat houden we dan ook privé." Schreuder houdt vertrouwen in Wijndal. "Owen is nog steeds een groot talent, heeft veel kwaliteiten en heeft veel goede wedstrijden bij ons gespeeld. Voor hem is het goed dat hij vandaag weer speelt. Dan komt hij weer beter in z'n ritme. Of hij nummer één wordt? Dat ligt aan hemzelf."

Zaterdag wacht voor Ajax een belangrijke kraker in de Eredivisie tegen FC Twente. Schreuder hoopt dat de griepgolf binnen de selectie dan enigszins is gaan liggen. "Jurriën Timber werd gisteren ziek en Edson Álvarez vandaag, dus dat wordt heel moeilijk. Ik hoop wel dat Mohammed Kudus, Steven Berghuis en Steven Bergwijn er weer bij zijn. Die zijn al wat langer ziek. Of die fit genoeg zijn om te starten, dat is de vraag." Brian Brobbey, die een lichte schouderblessure opliep tegen NEC, is vermoedelijk inzetbaar, bevestigt Schreuder.