Unibet: een odd van 3.45 voor de openingsgoal van Robert Lewandowski!

Donderdag, 12 januari 2023 om 00:04 • Laatste update: 00:11

Donderdagavond treffen Barcelona en Real Betis elkaar in de halve finale van de Supercopa. De winnaar neemt het in de eindstrijd op tegen Real Madrid, dat woensdag te sterk was voor Valencia (1-1, 4-3 na strafschoppen). In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op dit bekerduel.

Barça nam zondag in LaLiga een voorsprong van drie punten op Real Madrid. De ploeg van Xavi deed dat door met 0-1 te winnen bij Atlético Madrid dankzij een doelpunt van Ousmane Dembélé. De Catalanen konden geen beroep doen op Robert Lewandowski. De Poolse doelpuntenmachine moet in competitieverband nog twee duels schorsing uitzitten, maar is voor de bekerontmoeting met Betis wel speelgerechtigd.

Betis won afgelopen seizoen knap de Copa del Rey en presteert momenteel ook sterk in LaLiga. Dankzij een 1-2 zege op bezoek bij Rayo Vallecano wipte de ploeg van trainer Manuel Pellegrini zondag op de ranglijst over Atlético heen. Los Verdiblancos staan momenteel vierde op, vier punten achterstand van nummer drie Real Sociedad.

Xavi zal verheugd zijn dat hij in ieder geval tegen Betis weer een beroep kan doen op Lewandowski. De 24-jarige aanvaller is bezig aan een ijzersterk eerste seizoen in Catalonië. In 25 duels over alle competities was Lewandowski goed voor 19 goals en 6 assists. Een persoonlijk hoogtepunt waren zijn twee treffers op het WK in Qatar namens Polen.

