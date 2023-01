AC Milan blameert zich in verlenging tegen tiental van Torino en ligt uit beker

Woensdag, 11 januari 2023 om 23:41 • Noel Korteweg • Laatste update: 00:24

AC Milan is woensdagavond uitgeschakeld in de achtste finale van de Coppa Italia. I Rossoneri hadden in eigen huis grote moeite met Torino en moesten na een verlenging het hoofd buigen: 0-1. Michel Adopo schoot in minuut 114 het enige doelpunt van de wedstrijd tegen de touwen. Torino speelde ruim vijftig minuten met tien man na een rode kaart van Koffi Djidji.

Stefano Pioli gaf ex-Ajacied Sergiño Dest een kans vanaf de aftrap. Ook Tommaso Pobega kon op een basisplaats rekenen. Sterkhouders als Olivier Giroud, Theo Hernández, Rafael Leão en Davide Calabria zaten op de bank. Aan de kant van Torino stond Perr Schuurs, die dit seizoen een uitstekende indruk maakt in Italië, aan de aftrap.

Torino doet het! ??

Ondanks de rode kaart weet Torino in de verlenging op voorsprong te komen ?? Kunnen ze dit vasthouden? ??#ZiggoSport #CoppaItalia #MILTOR pic.twitter.com/3eIg8SgOcz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 11, 2023

De eerste kans van de wedstrijd was voor de bezoekers. Sasa Lukic kwam op vanaf het middenveld en nam het doel van Milan-keeper Ciprian Tatarusanu onder vuur, maar de Roemeen kon vrij eenvoudig redding brengen. De eerste serieuze mogelijkheid van de thuisploeg kwam na een half uur vanaf het hoofd van Charles De Ketelaere. Een voorzet van Dest werd verwerkt tot hoekschop door Vanja Milinkovic-Savic, waarna De Ketelaere zijn kopbal in de verre hoek op de paal zag belanden. De Belg zag kort voor rust nog een schot in de handen van Milinkovic-Savic eindigen.

Milan kwam na rust beter uit de kleedkamer en begon scherp aan de tweede helft. De eerste grote mogelijkheid in het tweede bedrijf was voor Junior Messias. De Braziliaan schoot nog geen minuut na zijn invalbeurt een halve volley over de lat. Kort daarna moest Torino met tien man verder na een tweede gele kaart van Djidji. De bezoekers hielden uiteindelijk stand tot de negentigste minuut, waardoor er een verlenging uit werd gesleept.

Milan begon goed aan het extra half uur. Leão kwam bijvoorbeeld dicht bij de openingstreffer, maar de Portugees stuitte op Milinkovic-Savic. Ook Torino kreeg – ondanks één man minder – wat kansjes op een doelpunt. De ploeg van trainer Ivan Juric kwam er tot twee keer toe dreigend uit op de counter, maar schoot twee keer over het doel van Tatarusanu. Torino zou vijf minuten voor tijd alsnog een doelpunt maken. Milan was druk op zoek naar een doelpunt, waardoor er veel spelers voor de bal stonden.

Dat kwam de thuisclub uiteindelijk duur te staan, aangezien Torino er na een onderschepping op de counter uit kon komen. De bal kwam via-via bij Brian Bayeye terecht. De Fransman, die er pas net twee minuten instond, was niet zelfzuchtig en gaf af op Adopo, die van dichtbij simpel kon binnenschieten: 0-1. Milan ging in de absolute slotfase nog op zoek naar de gelijkmaker, maar die zou niet meer vallen.