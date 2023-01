Courtois verricht opnieuw heldendaad en loodst Real naar Supercopa-finale

Woensdag, 11 januari 2023 om 22:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:12

Real Madrid krijgt zondag de kans om zijn titel in de Supercopa te verdedigen. De manschappen van Carlo Ancelotti wonnen woensdagavond de halve finale van Valencia via strafschoppen. In reguliere speeltijd hadden doelpunten van Real-aanvaller Karim Benzema en Valenica-vleugelspits Samuel Dias Lino voor een 1-1 eindstand gezorgd. Penaltymissers van Eray Cömert en José Gayà werden Valencia fataal: 4-2 voor Real in de serie. Thibaut Courtois stopte die laatste strafschop en had in de slotfase van de verlenging ook al een wereldredding verricht. De finale volgt zondag tegen Barcelona of Real Betis.

Sinds het seizoen 2019/20 kiest de Spaanse bond op financiële gronden voor een Supercopa in Saudi-Arabië. In Riyadh traden beide ploegen aan met vier wijzigingen ten opzichte van het laatste duel dat in LaLiga werd gespeeld. Bij Real Madrid kwamen Lucas Vázquez, Nacho, Eduardo Camavinga en Rodrygo in de ploeg, terwijl blikvangers Karim Benzema en Vinícius Júnior in het elftal bleven. Justin Kluivert kwam terug in het team bij Valencia en speelde als spits naast Edinson Cavani.

Real ging furieus van start en had binnen een kwartier drie keer kunnen scoren. Rodrygo, Benzema en Federico Valverde kregen de bal bij afzonderlijke kansrijke momenten echter niet op doel geschoten. Na een half uur spelen creëerde Vinícius een kans voor zichzelf met een dribbel over de linkerflank. De Braziliaan zag geen vrije ploeggenoten en besloot met een schot, dat in het zijnet eindigde. Korte tijd later ging de vrije Benzema onderuit in het strafschopgebied na een tackle van Cömert. De Fransman kreeg daarvoor een penalty en schoot die simpel de andere hoek in dan die Giorgi Mamardashvili koos: 1-0.

Binnen 24 seconden na rust compenseerde Valencia de opgelopen schade. Voormalig PSV'er Toni Lato slingerde de bal vanaf rechts naar de tweede paal, waar Dias Lino kon intikken: 1-1. De Braziliaan liep weg uit de rug van Vázquez, die niet bij de les was. Kort na het doelpunt was er een grote kans voor Real-verdediger Nacho, die naast kopte uit een corner. Daarna liep het aantal kansen in het King Fahd International Stadium drastisch terug.

Vlak voor tijd probeerde Benzema een verlenging te voorkomen, maar de kopbal van de Fransman bereikte het doel van Mamardashvili niet. De Georgiër moest Valencia in blessuretijd wel redden op een inzet van Vinícius en de daaropvolgende rebound van Benzema. Zo volgde een verlenging, waarin de beste kans na 111 minuten was voor Valencia. Fran Pérez brak door over de linkerzijde van de zestien, maar kwam van dichtbij niet langs Courtois, die geweldig redde. De Belg werd in de strafschoppenserie de gevierde man door een penalty rechtdoor van Gayà te keren. Daarvoor had Cömert over geschoten. Real schoot zelf vier keer achter elkaar raak via Benzema, Luka Modric, Toni Kroos en Marcos Asensio.