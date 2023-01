Man City laat zich verrassen in de EFL Cup en gaat af bij de hekkensluiter

Woensdag, 11 januari 2023 om 22:55 • Noel Korteweg

Manchester City heeft zich woensdagavond laten verrassen in de kwartfinale van de EFL Cup. De ploeg van Pep Guardiola, dat aanstaande zaterdagmiddag de stadsderby speelt tegen het Manchester United van Erik ten Hag, ging op bezoek bij Southampton onderuit: 2-0. Twee heerlijke treffers van de thuisploeg – die in de Premier League op de twintigste en laatste plaats staat – via Sekou Mara en Moussa Djenepo waren genoeg om de halve finale te bereiken.

Guardiola wijzigde zijn elftal op vier plekken vergeleken met het gewonnen FA Cup-duel met Chelsea (4-0). De oefenmeester van City hield zijn belangrijkste spelers – met de wedstrijd tegen United van zaterdag in het achterhoofd – op de bank. Kevin de Bruyne, Erling Braut Haaland en Bernardo Silva begonnen daarom als wisselspeler. Kyle Walker speelde naast Aymeric Laporte in het hart van de defensie. Jack Grealish en Phil Foden moesten voor het gevaar vanaf de zijkanten zorgen, WK-winnaar Julián Álvarez stond in de punt van de aanval.

Southampton begon positief aan het duel en nam het doel van Stefan Ortega meermaals onder vuur in de openingsfase. Die goede start werd na ruim een half uur spelen uitbetaald. Lyanco onderschepte een pass van Sergio Gómez en kwam op vanaf de rechterflank. De rechtsback zag de uitstekende loopactie van Mara op de rand van het zestienmetergebied, gaf voor en zag laatstgenoemde snoeihard achter Ortega schieten: 1-0. Daar bleef het niet bij in de eerste helft, aangezien Southampton nog geen vijf minuten later de tweede treffer maakte.

Djenepo zag Ortega veel te ver voor zijn doel staan, dacht geen tweede keer na en schoot de bal vanaf ruim 25 meter over de Duitse doelman in het net: 2-0. Guardiola had na één helft genoeg gezien en besloot in de rust De Bruyne, Nathan Aké en Manuel Akanji te brengen. Haaland zou tien minuten na de start van het tweede bedrijf binnen de lijnen komen. Die verse krachten zorgden ervoor dat City zich wat herpakte, maar heel gevaarlijk kon het niet worden. Dat kwam mede door Southampton-doelman Gavin Bazunu, die afgelopen zomer nog voor veertien miljoen euro werd overgenomen van City. De Ier maakte een goede indruk tegen zijn oude werkgever en was met meerdere knappe reddingen belangrijk voor zijn huidige ploeg. In de slotfase werd niet meer gescoord, waardoor Southampton naar de halve finale gaat.