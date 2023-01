Gehavend Ajax laat zich geen moment in problemen brengen door Den Bosch

Woensdag, 11 januari 2023 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:32

Het zwaar gehavende Ajax heeft woensdag een probleemloze avond beleefd in de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Alfred Schreuder liep op bezoek bij FC Den Bosch uit naar een zuinige maar eenvoudige 0-2 overwinning. Die kwam tot stand via een penalty van Dusan Tadic en een afstandsschot van Kenneth Taylor. Ajax komt zo bij de laatste zestien deelnemers uit het bekertoernooi.

Een griepgolf zorgt voor een waslijst aan afwezigen bij Ajax. Ten opzichte van zondag tegen NEC (1-1) moesten ook Jurriën Timber en Edson Álvarez om die reden vervangen worden. Gerónimo Rulli, die van Villarreal overkwam, debuteerde onder de lat. Op het middenveld maakte Kian-Fitz Jim zijn basisdebuut na een eerdere invalbeurt in Nijmegen. Brian Brobbey was afwezig vanwege een schouderblessure, waardoor ook Lorenzo Lucca voor het eerst in de basis stond.

Taylor zorgde voor het eerste wapenfeit met een schot van buiten het strafschopgebied, dat ruim naast het doel eindigde. De middenvelder van Ajax dook na twintig minuten op binnen de zestien en tikte de bal voorbij Dino Halilovic, die hem met een sliding aantikte. De penalty die volgde werd door Tadic onberispelijk in de kruising gevlamd: 1-0. Den Bosch creëerde daarna een spaarzame schietmogelijkheid voor Soufyan Ahannach, die buiten een blok van Calvin Bassey rekende.

Ajax zette in het laatste deel van de eerste helft behoorlijk aan. Owen Wijndal werd volledig vrijgezet door Davy Klaassen, maar de linksback kwam vervolgens met een zwak schot voorlangs. Lucca kopte de bal uit een hoekschop richting tweede paal, waarna Bassey die van heel dichtbij met het hoofd niet in het doel kreeg. Francisco Conceição kwam met een fraaie dribbel buitenom nog dichterbij: zijn schot uit een lastige hoek eindigde op de lat.

Na rust bezorgde Taylor de bezoekers meer lucht door van achttien meter met een lage schuiver de 0-2 op het scorebord te zetten. Daarna namen de Amsterdammers wat gas terug. Wijndal legde de bal vanaf de achterlijn nog op het hoofd bij Conceição, die rakelings naast kopte. In de slotfase volgde een memorabel moment voor Jorrel Hato. Het zestienjarige talent maakte als invaller voor Wijndal zijn officiële debuut in Ajax 1.