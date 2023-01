Stengs en Janssen aan basis heerlijke bekeravond Antwerp tegen koploper

Woensdag, 11 januari 2023 om 22:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:39

Royal Antwerp FC staat in de halve finale van de Beker van België. Trainer van Mark van Bommel zag zijn elftal woensdagavond in de kwartfinale met 0-3 winnen van KRC Genk, de koploper in de Jupiler Pro League. Vincent Janssen scoorde al na drie minuten en dat bleek het startsein voor een geslaagde avond voor Antwerp in Genk. Er waren tevens basisplaatsen voor Calvin Stengs en Jurgen Ekkelenkamp bij de bezoekers.

Bij de openingstreffer was het goede voorbereidende werk van Stengs, die na een goede individuele actie Janssen wist aan te spelen. De aanvaller twijfelde niet en schoot de bal onberispelijk in de bovenhoek: 0-1. Genk liet het er niet bij zitten en werd naarmate de eerste helft vorderde steeds sterker. Het was echter Antwerp dat drie minuten voor rust de voorsprong verdubbelde in de persoon van verdediger Ritchie De Laet. Een prima uitgangspunt dus voor The Great Old halverwege de bekerkraker.

Antwerp, na een ijzersterke start van het seizoen afgezakt naar de derde plaats in de Pro League, kwam na rust niet meer in de problemen in de Cegeka Arena. Michel-Ange Balikwisha tekende vijf minuten na de hervatting voor de 0-3, waardoor alle spanning was verdwenen. Van Bommel had de luxe om Janssen en Ekkelenkamp te wisselen in de slotfase. Het zegevierende Antwerp mag zich nu opmaken voor de halve eindstrijd in de Croky Cup.