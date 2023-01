FC Emmen lijkt het helemaal weg te geven maar wint alsnog in minuut 94

Woensdag, 11 januari 2023 om 22:05 • Rian Rosendaal

FC Emmen staat in de derde ronde van de TOTO KNVB Beker. Het elftal van trainer Dick Lukkien, dat in de Eredivisie tegen degradatie vecht, was woensdagavond met 2-3 te sterk voor VVV-Venlo in een enerverende bekerontmoeting. Emmen gaf een 0-2 voorsprong weg en leek op weg naar uitschakeling, maar door een doelpunt ver in blessuretijd blijft de bekerdroom van Emmen springlevend.

Emmen was duidelijk de bovenliggende partij in de eerste helft in Venlo. Goede kansen waren halverwege echter niet besteed aan Mark Diemers, die de paal raakte, en Richairo Zivkovic en Jari Vlak. VVV overleefde de scrimmage, maar kwam een kwartier voor rust alsnog op achterstand. Een schot van Ole Romeny kwam terecht bij Vlak, die van dichtbij de 0-1 kon binnentikken. Slechts drie minuten later vond Diemers het net met een fraai afstandsschot: 0-2. Een comfortabele voorsprong voor Emmen halverwege. VVV rechtte echter de rug in de tweede helft.

Wat een manier om dit cadeautje uit te pakken! ??#vvvemm — ESPN NL (@ESPNnl) January 11, 2023

Daan Huisman maakte het na een uur spelen weer spannend nadat hij een hoekschop bij de tweede paal al koppend tot doelpunt had verwerkt: 1-2. De aansluitingstreffer gaf VVV vleugels en de gelijkmaker kon dan ook niet uitblijven. Het was Nick Venema die de comeback van de Limburgers met een verwoestend schot compleet maakte: 2-2. De spits kan scoren na dramatisch verdedigen aan de kant van Emmen. VVV bleef daarna jagen op de winnende treffer, maar die kwam er niet, ook niet in de vijf minuten blessuretijd. Het was juist Emmen dat de bekerzege enigszins tegen de verhoudingen wist binnen te slepen.

In de vierde minuut van blessuretijd profiteerde de mee opgekomen centrumverdediger Miguel Araujo van matig verdedigend werk van VVV. De mandekker tikte binnen uit een voorzet en het leverde uiteraard de nodige vreugdetaferelen op bij de bezoekers uit Emmen. VVV was gebroken en had ook geen tijd meer om een verlenging in de wacht te slepen. De bezoekers uit Drenthe mogen zich dus opmaken voor een vervolg in het bekertoernooi.