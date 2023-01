De Treffers zorgt voor stunt en elimineert Cambuur met fabelachtige goal

Woensdag, 11 januari 2023 om 21:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:15

De Treffers heeft woensdagavond voor een stunt gezorgd in de TOTO KNVB Beker. De nummer drie uit de Tweede Divisie was op eigen veld met 1-0 te sterk voor SC Cambuur. Zo bezorgt de amateurclub Sjors Ultee, die pas onlangs aangesteld werd als trainer in Leeuwarden, een werkelijk dramatische start. De Treffers voegt zich bij de laatste zestien in het bekertoernooi.

Ultee werd in november aangesteld bij Cambuur als opvolger van de zieke Henk de Jong. Eerstgenoemde opende zijn avontuur in Friesland zondag in de Eredivisie met een pijnlijke 0-3 nederlaag tegen FC Volendam. Ultee wist dat het bezoek aan De Treffers niet gemakkelijk zou worden en koos voor een zo sterk mogelijke formatie, met daarin de teruggekeerde Calvin Mac-Intosh centraal achterin. Silvester van de Water was ziek en werd voorin vervangen door Robin Maulun.

?? @De_Treffers komt via een prachtige actie op voorsprong tegen Cambuur! ?? — ESPN NL (@ESPNnl) January 11, 2023

De Friese bezoekers kregen in Groesbeek voldoende kansen om de score te openen. Jamie Jacobs wist echter geen raad met een goede voorzet van Michael Breij, die even later zelf in complete vrijheid stuitte op een uitgestoken been van De Treffers-goalie Niels Kornelis. De thuisploeg had nauwelijks de bal, over de hele wedstrijd slechts 25 procent van de tijd, maar sloeg bij een sporadisch moment van bezit genadeloos toe. Het was Willem den Dekker die een voorzet vanaf de linkerkant uit de lucht plukte en met een prachtige volley uit de draai tot doelpunt promoveerde: 1-0.

Vanaf dat moment hadden De Treffers kunst- en vliegwerk nodig om Cambuur af te stoppen. Dat lukte wonderwel vlak voor rust bijvoorbeeld bij een gigantische kans voor Daniël van Kaam, die moest toezien hoe Kornelis kon redden. De doelman was na een uur spelen ook verantwoordelijk voor het afstoppen van Tom Boere, die uit een hoekschop van heel dichtbij in Kornelis' handen schoot. Luttele seconden daarvoor werd een poging van Van Kaam door de defensie uit de doelmond gewerkt.

Cambuur zette vol aan en stuurde in blessuretijd zelfs doelman João Virgínia mee met een hoekschop. De Portugees maakte letterlijk oorlog in het strafschopgebied en kreeg direct rood van scheidsrechter Joey Kooij. Cambuur had al vijfmaal gewisseld, waardoor verdediger Doke Schmidt de laatste minuten de keepershandschoenen van Virgínia om kreeg. In de liefst negen minuten blessuretijd die in totaal werden gegeven volgde geen enkele kans meer voor Cambuur.