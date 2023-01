NEC bekert verder dankzij geweldige vrije trap Tannane; Heerenveen ook door

Woensdag, 11 januari 2023 om 21:54 • Noel Korteweg

NEC en sc Heerenveen hebben woensdagavond vrij eenvoudig de derde ronde van de TOTO KNVB Beker bereikt. De Nijmegenaren waren een maatje te groot voor Almere City (0-4), terwijl de ploeg van Kees van Wonderen in eigen huis met 2-0 te sterk was voor FC Volendam. Oussama Tannane was met een geweldige vrije trap de grote man bij NEC.

Almere City – NEC 0-4

De bezoekers kwamen al na vijf minuten spelen op voorsprong in Almere. Tannane ging achter een vrije trap vanaf ruim dertig meter staan en zag zijn harde, maar geplaatste schot in de linkeronderhoek binnenvliegen: 0-1. Twintig minuten later kwam Almere City bijna langszij. Ilias Alhaft nam het doel van NEC-keeper Mattijs Branderhorst onder vuur, maar zag zijn schot via de binnenkant van de paal uit het doel rollen.

Kort voor rust verdubbelde NEC de voorsprong. Joris Kramer, Lasse Schöne en Tannane zetten een goede aanval op, waarbij Elayis Tavsan het eindstation was en Almere City-doelman Nordin Bakker passeerde: 0-2. Halverwege de tweede helft viel de derde treffer voor de Nijmegenaren via Pedro Marques, die het eindstation was van een uitgespeelde counter: 0-3. Anthony Musaba zette tien minuten voor tijd de eindstand op het bord: 0-4.

Sc Heerenveen – FC Volendam 2-0

Van Wonderen gaf doelman Xavier Mous de kans om zich te laten zien onder de lat bij Heerenveen. De thuisploeg begon uitstekend aan het bekerduel. In het eerste kwartier kregen Mats Köhlert, Anas Tahiri en tot twee keer toe Antoine Colassin de kans om de score te openen, maar zonder succes. Ook Milan van Ewijk kon Volendam-doelman Filip Stankovic niet passeren.

Drie minuten na rust lukte dat Pelle van Amersfoort namens Heerenveen wel. De middenvelder werd in stelling gebracht door Amin Sarr en schoot raak: 1-0. Een kwartier voor tijd nam Sydney van Hooijdonk, die in de rust was ingevallen voor Tahiri, de tweede treffer voor zijn rekening. De spits tikte van dichtbij binnen: 2-0.