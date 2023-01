PSV richt blik weer op België en identificeert speler voor de toekomst

Woensdag, 11 januari 2023 om 21:28 • Rian Rosendaal

Noah Sadiki maakt op korte termijn wellicht de overstap richting PSV. Voetbal International weet woensdag namelijk te melden dat de pas achttienjarige middenvelder van Anderlecht op het lijstje staat van de Eindhovense club, al is er nog geen eerste bod neergelegd in Brussel. Sadiki, een Belgische speler met roots in Congo, kan naast op het middenveld ook als rechtsback uit de voeten.

Sadiki wordt dit seizoen voornamelijk als rechtsback gebruikt door Felice Mazzu en diens opvolger Brian Riemer. De teller staat voorlopig op tien wedstrijden in de Jupiler Pro League. De door PSV gevolgde verdediger annex middenvelder ontbrak zondag nog in de wedstrijdselectie van Anderlecht, dat bij de hervatting in de competitie met 1-3 verloor van Union Sint-Gillis. Het is nog niet bekend welke vraagprijs de middenmoter hanteert voor Sadiki, die in de Belgische hoofdstad vastligt tot medio 2023 en dus vanaf 1 januari met andere clubs mag praten. Daarnaast kan hij Anderlecht deze zomer met een transfervrije status verlaten, al heeft de club de eenzijdige optie om de verbintenis met een seizoen te verlengen.

De nog jonge Sadiki, door PSV gezien als iemand voor de toekomst, maakte vorig seizoen onder toenmalig trainer Vincent Kompany zijn debuut in de hoofdmacht van Anderlecht. In februari 2022 zette hij zijn handtekening onder zijn eerste profcontract bij Paars Wit. Sadiki speelde de afgelopen jaren in verschillende jeugdelftallen van België, al wacht hij nog wel op zijn eerste minuten voor de Rode Duivels. Het talent van Anderlecht wordt naast PSV door nog een aantal clubs gevolgd.

PSV wil Sadiki dus overnemen van Anderlecht en gaat tegelijkertijd de concurrentiestrijd aan met de Belgische grootmacht. Het Laatste Nieuws meldde deze week dat beide clubs strijden om de handtekening van Viktor Tsygankov, een 25-jarige Oekraïense buitenspeler van Dynamo Kyiv. Hij is een van de spelers die wordt genoemd als eventuele opvolger van de naar Liverpool vertrokken Cody Gakpo. Het contract van Tsygankov in Kyiv loopt aan het einde van het seizoen af, waardoor hij komende zomer transfervrij zal zijn.