PSV krijgt afzegging van Max Huiberts en houdt slechts één topkandidaat over

Woensdag, 11 januari 2023 om 21:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:20

PSV is nog niet geslaagd in zijn zoektocht naar een opvolger van de opgestapte technisch directeur John de Jong. De Eindhovenaren hebben volgens Voetbal International een afzegging binnen van Max Huiberts, die bij AZ wil blijven. Grétar Steinsson, een naam die al maanden rondzingt in het Philips Stadion, blijft over als topkandidaat.

Steinsson is al vanaf ht moment dat De Jong gedwongen opstapte in september in beeld bij PSV. De oud-rechtsback van onder meer AZ heeft na zijn carrière als profvoetballer een behoorlijke staat van dienst opgebouwd als het gaat om technisch voetbalmanagement. Vanaf 2018 was de IJslander drie jaar verbonden aan Everton als Head of Recruitment and Development. Sinds juli van vorig jaar werkt hij als Performance Director voor Tottenham Hotspur, een rol waarin hij betrokken is bij het technisch beleid. Steinsson is bovendien betrokken bij de IJslandse voetbalbond als technisch adviseur.

Het wordt voor PSV lastig om Steinsson te overtuigen. De Eindhovenaren staan namelijk voor een loodzware periode, waarin de beste spelers verkocht moeten worden om financieel het hoofd boven water te kunnen houden. Om die reden werd Cody Gakpo onlangs met de nodige haast voor een recordsom verkocht aan Liverpool. Ibrahim Sangaré en Noni Madueke lijken in de zomer de volgenden te worden. Het geld dat binnenkomt mag slechts voor een klein deel worden geherinvesteerd.

Bovendien moet PSV de komende tijd bezuinigen op spelerssalarissen. Ondanks die beperken dient de nieuwe technisch directeur een selectie neer te zetten waarmee een nieuwe Eredivisie-titel realistisch is. "Op dit moment is het lastiger de ambities te realiseren", zegt ook hoofdcoach Ruud van Nistelrooij. "We moeten nu nog onze beste speler verkopen en wat gaan doen aan de kostenkant. De uitdaging wordt daardoor alleen maar groter om de ambities die overeind blijven staan waar te maken. We zijn aan het bouwen en als de financiën beter op orde zijn, kunnen we de selectie verbeteren. In dat proces zitten we nu."