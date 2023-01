Alfred Schreuder legt link tussen Qatar en waslijst aan afwezigen bij Ajax

Woensdag, 11 januari 2023 om 20:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:59

Alfred Schreuder ziet een mogelijk verband tussen het WK in Qatar en de heersende griepgolf bij Ajax. De trainer constateert dat de meeste zieken binnen de selectie deelnamen aan het wereldkampioenschap. Woensdag moet Ajax in de TOTO KNVB Beker bij FC Den Bosch ook Jurriën Timber en Edson Álvarez missen. "Zij hebben dezelfde verschijnen als de andere jongens", aldus Schreuder bij ESPN. De aftrap in De Vliert is overigens om 21.00 uur.

Ook Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Mohammed Kudus hebben griep. "Het gaat wel wat beter met de jongens, maar ze zijn nog niet bij ons in training. Dat geldt nu ook voor Álvarez en Timber." Zaterdag wacht voor Ajax de belangrijke Eredivisie-kraker tegen FC Twente. "We hopen dat één of twee jongens het gaan halen", aldus Schreuder. Brian Brobbey, die tegen NEC (1-1) een gekneusde schouder opliep, gaat het volgens de coach waarschijnlijk halen. "Hij kon vandaag alweer probleemloos lopen, dat is een goed teken."

De oefenmeester legt een link met Qatar. "Vreemd eigenlijk, maar het lijkt dat veel WK-gangers toch wel wat problemen hebben. Misschien toch een verlaagde weerstand, ik weet het niet precies. We hebben het erover gehad. Ik stel natuurlijk intern ook de vraag aan de dokter: hoe kan het dat het merendeel van de zieken WK-ganger is? Dat blijft een beetje de vraag."

Gerónimo Rulli debuteert in Den Bosch onder de lat bij Ajax. "Hij heeft minuten nodig, dat is de reden", zegt Schreuder, die Remko Pasveer dus passeert. "Ik heb er maandag met Remko over gesproken. We zijn heel tevreden over hoe Remko het de laatste anderhalf jaar heeft gedaan. Maar goed, Ajax moet zich altijd zo optimaal mogelijk versterken op de transfermarkt. Dat hebben we nu ook proberen te doen. Er was een mogelijkheid om deze jongen te halen. Wij vinden dit een enorm goede keeper. Remko vond het natuurlijk niet leuk, maar we hebben een goed gesprek gehad en hij reageerde als een professional."

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Van den Bogert, Halilovic, Ahannach, Van der Heijden; Konings, Verbeek, Van Grunsven; Mulders, Hammouti, Maas

Opstelling Ajax: Rulli, Sánchez, Rensch, Bassey, Wijndal; Taylor, Klaassen, Fitz-Jim; Conceição, Lucca, Tadic.