Pavlidis stuurt AZ met prachtige goal en assist naar derde ronde van de beker

Woensdag, 11 januari 2023 om 20:35 • Noel Korteweg

AZ heeft woensdagavond de derde ronde van het bekertoernooi bereikt. De Alkmaarders hadden geen moeite met Excelsior op Woudenstein: 1-4. Jens Odgaard, Dani de Wit, Jesper Karlsson en Vangelis Pavlidis waren de doelpuntenmakers voor AZ, dat Excelsior in de eerste helft via Reda Kharchouch langszij zag komen na een fout van Hobie Verhulst. Pavlidis was met een prachtige assist en een even zo mooie goal belangrijk voor AZ.

Dat Pascal Jansen het bekertoernooi serieus neemt bleek wel uit de opstelling van AZ. De oefenmeester begon op volle sterkte op Woudenstein en kon dus weer beschikken over De Wit, die terugkeerde van een schorsing. Jansen kon nog geen beroep doen op kersverse aanwinst Mathew Ryan. De doelman is nog in afwachting van zijn werkvergunning.

De Alkmaarders kwamen na ruim een kwartier spelen op voorsprong via Odgaard. De Deen kreeg de bal van Tijjani Reijnders en haalde op zijn kenmerkende manier snoeihard uit vanaf buiten het zestienmetergebied. Excelsior-doelman Norbert Alblas zag het schot in de korte hoek binnenvliegen: 0-1. Na een half uur spelen kwam Excelsior op gelijke hoogte na een grove fout van Verhulst. De doelman van de uitploeg liet een schot van Nathangelo Markelo los, waarna Kharchouch kon binnenwerken: 1-1.

Grote gevolgen zou de fout van Verhulst echter niet hebben, daar AZ in de eerste helft binnen vier minuten orde op zaken stelde. De 1-2, die op naam kwam van De Wit, was de mooiste dankzij de assist van Pavlidis. De Alkmaarders zetten hoog druk en profiteerden van een fout in de opbouw bij Excelsior van Serano Seymor. Odgaard pikte de bal vervolgens op en gaf hard voor op Pavlidis. De Griekse spits nam de voorzet met zijn borst aan en bracht De Wit in stelling met een schitterende omhaal. Laatstgenoemde kon daarna van dichtbij binnenkoppen: 1-2. Vier minuten later vond Jordy Clasie de diepgaande Karlsson met een fijne pass, die zijn weg naar het vijandelijke doel kon inzetten na een inschattingsfout van Markelo.

De Zweedse buitenspeler bleef vervolgens uiterst koel en schoot in de rechteronderhoek raak: 1-3. In de tweede helft nam AZ wat gas terug. Het was dezelfde Karlsson die halverwege het tweede bedrijf opnieuw een grote kans kreeg. Verhulst, die zichzelf na de tegentreffer goed herpakte, vond de doelpuntenmaker met een lange bal van ruim zestig meter. Karlsson schoot beheerst op doel, maar zag zijn inzet knap gepakt worden door Alblas. Pavlidis zette tien minuten voor tijd de eindstand op het bord. Clasie, die een uitstekende wedstrijd speelde, stopte een aanval van Excelsior en na goed combinatiespel kwam de bal bij Myron van Brederode terecht. De buitenspeler legde vervolgens af op Reijnders, die zijn inzet nog gekeerd zag worden door Alblas. Pavlidis pikte de rebound op en kon na prachtig voetenwerk op de achterlijn vanuit een zeer moeilijke hoek raak schieten: 1-4.