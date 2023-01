Gerard Piqué zet nieuwe competitie op: wie is de gemaskerde LaLiga-speler?

Woensdag, 11 januari 2023 om 19:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:56

Gerard Piqué zit allesbehalve stil. De oud-verdediger zette deze maand een nieuwe voetbalcompetitie op. In de zogeheten ‘Kings League’ spelen teams zeven tegen zeven en worden unieke regels gehanteerd. Met de deelname van een onbekende gemaskerde LaLiga-voetballer zorgde Piqué afgelopen zondag voor een enorme stunt.

Pique kondigde zijn plannen voor de Kings League al in november aan, slechts enkele dagen nadat hij afscheid als profvoetballer had genomen. Hij deed de aankondiging tijdens een interview op Twitch met de populaire Spaanse streamer Ibai Llanos, die een sleutelrol speelt in het project. In de Kings League zijn twaalf verschillende ploegen vertegenwoordigd. Deze staan elk onder leiding van bekende streamers of personen uit de voetbalwereld. Onder meer Iker Casillas en Sergio Agüero zijn voorzitter van teams in de competitie, die plaatsvindt in een pakhuis in Barcelona.

De wedstrijden worden elke zondag afgewerkt en bestaan uit twee helften van twintig minuten. Teams spelen twee keer tegen elkaar. Tot zover de ‘gewone’ spelregels, want de aftrap is overgenomen uit het waterpolo: spelers beginnen bij hun eigen doel, terwijl de bal op de middenstip ligt. Strafschoppen zijn gekopieerd uit het hockey: spelers dribbelen op de doelman af in een poging binnen vijf seconden te scoren. Na het krijgen van een kaart dienen bestrafte spelers plaats te nemen op een strafbank.

Ook kunnen trainers vijf ‘gouden kaarten’ inzetten. Met een gouden kaart krijgt een ploeg direct een strafschop, kan een speler van de tegenpartij twee minuten van het veld verwijderd worden, een kaart van de tegenstander gestolen worden, een treffer in de eerstvolgende minuut dubbel tellen en tot slot is er ook nog een jokerkaart. In dat geval mag er zelf gekozen worden welk voordeel een ploeg wil inzetten.

Afgelopen zondag zorgde Piqué voor een grote stunt. De oud-voetballer kondigde voorafgaand aan de speelronde al aan dat er een voetballer uit LaLiga met een Mexicaans worstelmasker mee zou doen. Hij is onder de dertig jaar en hij zal zijn hele lichaam bedekken zodat zijn tatoeages niet worden herkend”, liet Piqué weten. Onder de naam ‘Enigma’ speelde de prof uiteindelijk mee bij het zogeheten xBuyer Team. Wekelijks wordt er in elk elftal een plek vrijgehouden voor bekende (oud-)voetballers. Onder meer Javier Hernández, Javier Saviola en Joan Capdevila gaven al acte de présence in de Kings League. Wie er achter het masker schuil ging, is niet bekend.

Piqué heeft al aangegeven dat hij de identiteit van de speler niet zal prijsgeven. Pol Lirola (Elche), Carles Pérez (Celta de Vigo), Rodrigo Riquelme (Girona), Álex Baena (Villarreal), Pau Torres (Villarreal), Collado (Elche), Sergi Goméz (Espanyol), Arnau Martínez (Girona), Hugo Duro (Valencia), Yérémi Pino (Villarreal), Melamed (Espanyol), Pol Lozano (Espanyol) en Ez Abde (Osasuna) zijn enkele van de namen die Twitch-gebruikers aanwijzen als voetballers die zich achter het masker zouden kunnen verschuilen. Naar de eerste speelrondes werd door zo'n 800.000 kijkers via Twitch gekeken.